章小蕙德國療養極盡奢華 第一拜金女名不虛傳

章小蕙（左）與鍾鎮濤於1988年閃婚，之後以離婚收場。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「阿B」鍾鎮濤前妻章小蕙因愛購物、愛享受，曾被稱為「香港第一拜金女」。62歲的章小蕙近日刻意飛到德國知名貴族療養中心，讓人懷疑她健康拉警報，日前她發布這趟「療養之行」影片，極盡奢華，讓人大開眼界。

「香港第一拜金女」章小蕙日前飛往德國進行奢華療養。（翻攝自小紅書）

以「名媛」自居的章小蕙，始終保持貴婦形象。她說自己搭了10幾個小時的飛機，最後抵達位於德國巴登巴登的貴族療養中心。

請繼續往下閱讀...

章小蕙指該處為歐洲最古老的療養中心之一，從19世紀開始，德國國王、公爵、公爵夫人及名媛必訪之處，其中的溫泉泉眼已有千年歷史。

章小蕙在德國巴登巴登療養中心居住的房間。（翻攝自小紅書）

章小蕙在療養中心住了4天，房間裡就有蒸汽浴及乾蒸室，她到此處的理由也在影片中曝光，原來她特地到貴族療養中心進行先進儀器皮膚分析。

章小蕙報告出爐，62歲的她竟然擁有40歲的肌膚。（翻攝自小紅書）

最後結果顯示章小蕙皮膚狀況極好，十分滋潤，得到的結果更驚人，根據療養中心報告指出，62歲的章小蕙皮膚年齡最多只有40歲，讓人訝異。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法