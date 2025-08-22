晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

章小蕙德國療養極盡奢華 第一拜金女名不虛傳

章小蕙（左）與鍾鎮濤於1988年閃婚，之後以離婚收場。（香港星島日報）章小蕙（左）與鍾鎮濤於1988年閃婚，之後以離婚收場。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「阿B」鍾鎮濤前妻章小蕙因愛購物、愛享受，曾被稱為「香港第一拜金女」。62歲的章小蕙近日刻意飛到德國知名貴族療養中心，讓人懷疑她健康拉警報，日前她發布這趟「療養之行」影片，極盡奢華，讓人大開眼界。

「香港第一拜金女」章小蕙日前飛往德國進行奢華療養。（翻攝自小紅書）「香港第一拜金女」章小蕙日前飛往德國進行奢華療養。（翻攝自小紅書）

以「名媛」自居的章小蕙，始終保持貴婦形象。她說自己搭了10幾個小時的飛機，最後抵達位於德國巴登巴登的貴族療養中心。

章小蕙指該處為歐洲最古老的療養中心之一，從19世紀開始，德國國王、公爵、公爵夫人及名媛必訪之處，其中的溫泉泉眼已有千年歷史。

章小蕙在德國巴登巴登療養中心居住的房間。（翻攝自小紅書）章小蕙在德國巴登巴登療養中心居住的房間。（翻攝自小紅書）

章小蕙在療養中心住了4天，房間裡就有蒸汽浴及乾蒸室，她到此處的理由也在影片中曝光，原來她特地到貴族療養中心進行先進儀器皮膚分析。

章小蕙報告出爐，62歲的她竟然擁有40歲的肌膚。（翻攝自小紅書）章小蕙報告出爐，62歲的她竟然擁有40歲的肌膚。（翻攝自小紅書）

最後結果顯示章小蕙皮膚狀況極好，十分滋潤，得到的結果更驚人，根據療養中心報告指出，62歲的章小蕙皮膚年齡最多只有40歲，讓人訝異。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中