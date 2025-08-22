曾馨瑩勤做公益捐千萬酬勞 鬆吐郭台銘「滿頭白髮」原因

曾馨瑩代言醫美不忘做公益。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩熱心公益，常會現身各大公益場合，今（22）日她出席醫美品牌記者會，這是她首次與醫美合作擔任形象大使，並將八位數酬勞全數捐做公益。凍齡有術的她也分享日常保養祕訣。

曾馨瑩代言醫美不忘做公益。（記者胡舜翔攝）

曾馨瑩今添新身分，原本要接下醫美形象大使前她還一度猶豫，但在發現產品可以為特殊疾病、燒燙傷患者提供有效幫助，曾馨瑩這才點頭接下任務，並將千萬酬勞捐出，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患。而前陣子郭台銘被拍到滿頭白髮打高爾夫，曾馨瑩則說郭台銘沒染髮是為了健康，也說如果老公有醫美的興趣會推薦給他。

而當被問到，如果人生可以逆時針回到某一個時期，會想逆轉回哪一個場景？曾馨瑩說：「應該是學生時代吧，因為舞蹈真的是我一生最愛的一件事，學生時期學跳舞的那段日子，每天接觸自己最喜歡的事物、無憂無慮，跟同學之間有很多美好的單純回憶。也許我們都回不去歲月，但可以努力『逆轉回最美時刻，也幫助他人重生』。」

