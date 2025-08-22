晴時多雲

王晶爆蔡少芬迫不得已接《甄嬛傳》 3字狠揭現況

導演王晶狠揭蔡少芬接演《甄嬛傳》的原因是在香港賺不到錢。（翻攝自微博）導演王晶狠揭蔡少芬接演《甄嬛傳》的原因是在香港賺不到錢。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港導演王晶在YouTube節目《王晶笑看江湖》爆料蔡少芬15年前接演《甄嬛傳》，背後真相竟是「迫不得已」，更坦言蔡少芬之所以願意到中國發展，真相是在香港收入不足，現在她也只能「賣情懷」。

日前蔡少芬老公張晉爆發心臟疾病，全家人瞬間陷入愁雲慘霧，好在後來張晉接受植入心臟支架，目前正在休養中。

蔡少芬（右）與老公張晉近日現身香港，裝了心臟支架的張晉顯得氣色不佳。（香港星島日報）蔡少芬（右）與老公張晉近日現身香港，裝了心臟支架的張晉顯得氣色不佳。（香港星島日報）

王晶坦言，15年前蔡少芬演出《甄嬛傳》當中的心機皇后角色，讓她演藝事業再度翻紅，一句「臣妾做不到」更成為經典哏圖，奠定她在中國娛樂圈地位。不過，王晶直指蔡少芬當年願意出演皇后娘娘這個角色，真正的原因是：迫不得已。

王晶坦言蔡少芬現在只是在賣情懷。（香港星島日報）王晶坦言蔡少芬現在只是在賣情懷。（香港星島日報）

王晶說，當年蔡少芬在香港已經走投無路，因為無戲可拍，也賺不到錢。王晶表示：「她演《甄嬛傳》就是拚而已，但是她拚中了，賭對了」，他更一針見血的說：「她後面也沒有什麼大戲，也就是電視劇《甄嬛傳》，現在她是在消耗她的情懷、觀眾對她的記憶。」

實際上，拍完《甄嬛傳》之後，蔡少芬的確沒有什麼戲劇作品，反而上《偶像來了》、《妻子的浪漫旅行》等綜藝節目的機會變多，但無論集數、受歡迎程度都不及《甄嬛傳》。

