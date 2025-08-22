農曆7月沒有鬼？ 歷史老師揭「典故」：其實是吉祥月

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月是民間俗稱的鬼月，今年鬼門將在今（22日）晚11點開啟，9月21日晚間11點關閉。然而，歷史老師陳啟鵬近日登上節目分享鬼月的由來，透露其實7月是吉祥月，卻因為明朝皇帝朱元璋不願與百姓共享吉日，才散布傳聞到民間。

歷史老師陳啟鵬分享鬼月的由來。（翻攝自YT）

陳啟鵬在《新聞挖挖哇》指出，農曆7月對於佛教而言是吉祥月，朱元璋想獨占這個吉月，於是「國師」劉伯恩替他想辦法，散播農曆7月是鬼月的傳聞至民間，呼籲民眾避免在這段期間下葬，以訛傳訛之下，大家都紛紛相信了。

請繼續往下閱讀...

此外，陳啟鵬說，「鬼門開這種事情，要做普渡、法會其實也是近年才發生」，直指以上習俗源自漳泉械鬥，兩邊戰火激烈，導致死傷慘重，「所以他們把法會習俗擴大，結合骨灰送進神龕裡面的習俗，因為象徵打開，要去把骨灰請出來，去把祂祭拜」，兩者結合成為鬼月習俗的由來。

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法