娛樂 最新消息

農曆7月沒有鬼？ 歷史老師揭「典故」：其實是吉祥月

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月是民間俗稱的鬼月今年鬼門將在今（22日）晚11點開啟，9月21日晚間11點關閉。然而，歷史老師陳啟鵬近日登上節目分享鬼月的由來，透露其實7月是吉祥月，卻因為明朝皇帝朱元璋不願與百姓共享吉日，才散布傳聞到民間。

歷史老師陳啟鵬分享鬼月的由來。（翻攝自YT）歷史老師陳啟鵬分享鬼月的由來。（翻攝自YT）

陳啟鵬在新聞挖挖哇》指出，農曆7月對於佛教而言是吉祥月，朱元璋想獨占這個吉月，於是「國師」劉伯恩替他想辦法，散播農曆7月是鬼月的傳聞至民間，呼籲民眾避免在這段期間下葬，以訛傳訛之下，大家都紛紛相信了。

此外，陳啟鵬說，「鬼門開這種事情，要做普渡、法會其實也是近年才發生」，直指以上習俗源自漳泉械鬥，兩邊戰火激烈，導致死傷慘重，「所以他們把法會習俗擴大，結合骨灰送進神龕裡面的習俗，因為象徵打開，要去把骨灰請出來，去把祂祭拜」，兩者結合成為鬼月習俗的由來。

☆民俗說法僅供參考☆

