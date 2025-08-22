晴時多雲

娛樂 最新消息

謝震廷驚傳失聯！從惡鄰擾民、亮刀傷人到詐欺入監「爭議全回顧」

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝震廷近年風波不斷，從惡鄰擾民、遭控賣假琴，到去年1月因與前女友口角在街頭亮刀意圖傷人被壓制送醫，今年雖嘗試重振舉辦演唱會，並感謝音樂人陳建騏幫忙償還60萬元債務，但7月又自曝曾因詐欺罪被拘留、甚至出現輕生念頭。如今他已失聯1個月，最後發文停留在8月12日，讓外界對他的近況更加憂心。

謝震廷驚傳失聯。（資料照，寬宏藝術提供）謝震廷驚傳失聯。（資料照，寬宏藝術提供）

謝震廷自《超級星光大道》出道，曾以首張專輯奪下金曲最佳新人獎，卻屢陷爭議。早年曾被指惡鄰擾民、遭控販售假琴，引發批評。去年1月，他與前女友在台北市八德路爆發口角，竟當街亮刀意圖傷人，幸虧保全及時壓制後送醫。今年3月，他試圖重振聲勢舉辦演唱會，坦言過去積欠的60萬元債務由音樂人陳建騏代墊，讓他一度感性致謝。

然而復出後不久，謝震廷7月又公開表示，自己6月曾因遭控詐欺罪入監拘留，雖最終獲判無罪釋放，但精神嚴重受創，甚至萌生輕生念頭。據了解，謝震廷已失聯長達1個月，訊息未讀未回，他的社群平台最後停留在8月12日，接連的風波與現下的失聯狀態，再次掀起外界對他心理狀況的高度憂慮。

【謝震廷爭議全回顧】

早期：曾被鄰居指控惡鄰擾民，引發批評。

不明年份：遭控販售「假琴」，信任度受質疑。

2024年1月5日：與前女友爆發口角，當街亮刀意圖傷人，被保全壓制後送醫。

2024年3月：舉辦演唱會，坦言欠下60萬元債務，由音樂人陳建騏代墊償還。

2024年7月：發文自曝6月遭控詐欺罪、雙手上銬入監拘留，雖無罪釋放，但精神受創，甚至出現輕生念頭。

2025年8月12日：最後一次在社群發文，之後已失聯1個月，訊息未讀未回。

