破瓦片飆上億觀看！「最強女主播」拍性感寫真 解放雪白巨乳

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前偶像女團AKB48成員堀江聖夏，如今轉型為女主播，先前因為展露功夫，在社群上發布自己用頭槌、空手道等招式擊破磚瓦的影片，獲得上億流量；她近日接受周刊邀請，拍攝性感寫真，解放雪白上圍，掀起粉絲暴動！

堀江聖夏拍攝性感寫真解放雪乳。（翻攝自X）堀江聖夏拍攝性感寫真解放雪乳。（翻攝自X）

身高163公分的堀江聖夏擁有空手道黑帶，先前她穿著一襲藍色旗袍，看起來就像是電玩「快打旋風」裡的角色春麗，更猛的是，她擊破瓦片很輕鬆，大秀功夫的影片總觀看數突破上億次，讓她獲得「破瓦女王」的稱號。

堀江聖夏擊破瓦片破億觀看數。（翻攝自IG）堀江聖夏擊破瓦片破億觀看數。（翻攝自IG）

堀江聖夏身穿藍色旗袍，婀娜曲線與姣好身材在鏡頭下展露無遺，立刻引起熱議，也被寫真雜誌注意到，隨即向她發出封面拍攝邀請。然而，她在寫真拍攝時，展現截然不同的風格，換上一套淡紫色CK運動內衣，外搭灰色休閒外套，大方展現雪白上圍與性感鎖骨；下身則選擇灰色寬版長褲，俐落的線條不僅修飾身形，更凸顯纖細的腰身與高挑比例，帶出成熟迷人的女人味。

在 Instagram 查看這則貼文

堀江聖夏 |

點圖放大header
點圖放大body

