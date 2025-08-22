李玉璽熱戀許允樂鬆口愛情觀 曝「主動認愛」內幕

六月重拾「18歲」記憶，變身調酒師。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕謝承均、六月、李玉璽、項婕如錄製東森《花甲少年趣旅行》，本週六（23）日晚間8點將播出全新一集探索台中之美。這趟旅程中，六月更驚喜展現鮮為人知的調酒技能，為大家特調專屬飲品。只見她架勢十足地拉起酒瓶，精湛手法讓眾人驚呼連連，項婕如淺嚐一口後，更是雙眼發光，忍不住大讚：「好好喝！」，讓六月感動表示：「這感覺好像回到18歲！我真的好久沒調酒了，雖然在調的時候很緊張，很怕味道走鐘，但還好我的夥伴們都給我滿滿的支持和鼓勵。」

本集由謝承均擔任第一天導遊，帶領大家體驗滑雪。只見六月在過程中尖叫連連，頻頻驚險滑下坡，卻越挫越勇，從原本需要緊抓扶手，到最後終於勇敢放開雙手，享受滑雪的樂趣，並開心表示：「跟『滑』字有關的活動我都學不來，但這次總算建立起一點成就感。」

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，本集節目也再次重現了電視劇《神之鄉》的超人氣暖薰CP—李玉璽、項婕如！未料，項婕如一看到旅伴是李玉璽，竟語出驚人地表示：「怎麼是你，人家想認識新的朋友啦。」，更嬌羞分享：「我是抱持著來參加《單身即地獄》的心情來的，說不定可以順便交個新朋友。」讓一旁的李玉璽笑不停，更秒回：「抱歉喔，我死會了啦！」

李玉璽首談許允樂曝「主動認愛」內幕。（東森綜合台提供）

在真心話大冒險環節中，藝人們也紛紛分享了自己對愛情的看法。被問到戀愛對象做過最特別的事情？李玉璽大方分享，與女友小樂的戀情，是他第一次主動公開的戀情，他認為，戀愛就像是認識自己的方式，在跌跌撞撞的過程中，最終會找到自己真正需要的是什麼。

項婕如（左起）、六月、李玉璽、謝承均一同探索台中之美。（東森綜合台提供）

而項婕如則表示，她所嚮往的浪漫比較像是「由日常堆積而成的感受」，例如一起做一頓晚餐，或是精心挑選一部想一起看的電影，這些微小而確實的幸福，才是最令她嚮往的。六月也分享，今年她送給老公李易一支他夢寐以求的手錶，作為生日禮物。謝承均則感性地表示，他所認為的浪漫也與婕如相同，是在生活中默默累積，不打擾對方，卻時刻陪伴在身邊的溫暖。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法