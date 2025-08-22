晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李玉璽熱戀許允樂鬆口愛情觀 曝「主動認愛」內幕

六月重拾「18歲」記憶，變身調酒師。（東森綜合台提供）六月重拾「18歲」記憶，變身調酒師。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕謝承均、六月、李玉璽、項婕如錄製東森《花甲少年趣旅行》，本週六（23）日晚間8點將播出全新一集探索台中之美。這趟旅程中，六月更驚喜展現鮮為人知的調酒技能，為大家特調專屬飲品。只見她架勢十足地拉起酒瓶，精湛手法讓眾人驚呼連連，項婕如淺嚐一口後，更是雙眼發光，忍不住大讚：「好好喝！」，讓六月感動表示：「這感覺好像回到18歲！我真的好久沒調酒了，雖然在調的時候很緊張，很怕味道走鐘，但還好我的夥伴們都給我滿滿的支持和鼓勵。」

本集由謝承均擔任第一天導遊，帶領大家體驗滑雪。只見六月在過程中尖叫連連，頻頻驚險滑下坡，卻越挫越勇，從原本需要緊抓扶手，到最後終於勇敢放開雙手，享受滑雪的樂趣，並開心表示：「跟『滑』字有關的活動我都學不來，但這次總算建立起一點成就感。」

值得一提的是，本集節目也再次重現了電視劇《神之鄉》的超人氣暖薰CP—李玉璽、項婕如！未料，項婕如一看到旅伴是李玉璽，竟語出驚人地表示：「怎麼是你，人家想認識新的朋友啦。」，更嬌羞分享：「我是抱持著來參加《單身即地獄》的心情來的，說不定可以順便交個新朋友。」讓一旁的李玉璽笑不停，更秒回：「抱歉喔，我死會了啦！」

李玉璽首談許允樂曝「主動認愛」內幕。（東森綜合台提供）李玉璽首談許允樂曝「主動認愛」內幕。（東森綜合台提供）

在真心話大冒險環節中，藝人們也紛紛分享了自己對愛情的看法。被問到戀愛對象做過最特別的事情？李玉璽大方分享，與女友小樂的戀情，是他第一次主動公開的戀情，他認為，戀愛就像是認識自己的方式，在跌跌撞撞的過程中，最終會找到自己真正需要的是什麼。

項婕如（左起）、六月、李玉璽、謝承均一同探索台中之美。（東森綜合台提供）項婕如（左起）、六月、李玉璽、謝承均一同探索台中之美。（東森綜合台提供）

而項婕如則表示，她所嚮往的浪漫比較像是「由日常堆積而成的感受」，例如一起做一頓晚餐，或是精心挑選一部想一起看的電影，這些微小而確實的幸福，才是最令她嚮往的。六月也分享，今年她送給老公李易一支他夢寐以求的手錶，作為生日禮物。謝承均則感性地表示，他所認為的浪漫也與婕如相同，是在生活中默默累積，不打擾對方，卻時刻陪伴在身邊的溫暖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中