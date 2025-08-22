晴時多雲

娛樂 最新消息

韓正妹網紅認了來台發展「壓力大」！首吐心聲：我需要休息

網紅「韓國女生Judy」來台發展3年，近期坦承被壓力壓到喘不過氣，引粉絲關心。（翻攝自IG）網紅「韓國女生Judy」來台發展3年，近期坦承被壓力壓到喘不過氣，引粉絲關心。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓正妹網紅「韓國女生Judy」來台發展3年，YT頻道擁有超過70萬訂閱人數，近年更跨足體育圈，成立職業排球啦啦隊，還創業開餐廳，堪稱斜槓女力代表。韓國女生Judy近日在YT發布新影片，以「我要暫時忘掉一切，我要休息了」為題，坦承自己其實早已身兼多職的壓力壓得喘不過氣，因此決定暫時拋下工作，開心在沖繩旅行。

Judy來台發展3年，除了偶爾返回南韓或出差，幾乎沒有出過國，長期的快步調生活讓她感到相當疲憊，因此近期她便決定暫時休息，與家人前往沖繩度假，Judy表示，「剛到沖繩的前兩天幾乎沒碰相機，直到第三天才開始記錄心情，好久沒像這樣真正的休息了」。

許是因為察覺到自己的心理壓力，在此趟旅行中Judy並未向先前出國一樣排滿行程，而是留在飯店愜意游泳、拍照，晚上再去居酒屋小酌放鬆，旅程非常隨性，想去哪就去哪。影片曝光後，眾多粉絲紛紛湧入留言打氣，「不要把自己逼得太緊，讓自己處在舒服的境界才能走得更遠」、「心靈健康比賺錢重要」、「創作者真的很辛苦....加油加油！」。

