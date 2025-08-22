八點檔女星生技公司董事長夢碎 股東會遭媳婦摑掌羞辱跪地痛哭

楚宣在《好運來》惡行被揭穿，受到一連串的報應。（民視提供）〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》飾演蛇蠍惡女「蕭麗芬」，原以為自己即將登上生技公司董事長寶座，沒想到原本被她下毒害死的游安順，竟奇蹟般現身股東會，當眾揭穿她的惡行，戲劇性的反轉讓觀眾驚呼連連。

游安順（左起）、吳政澔、楚宣在《好運來》有精彩對手戲。（民視提供）

楚宣劇中「惡女現形」，角色「蕭麗芬」的謊言與陰謀被一一揭露，媳婦錦雯更拿出針孔影片，證明楚宣謀害游安順的惡行，氣憤難耐之下，更當眾賞了楚宣三記響亮的巴掌。這場精彩的掌摑戲，不僅讓收視瞬間衝至3.96，成為全台收視冠軍。

蘇晏霈（右）在《好運來》飾演游安順（左）的孫媳婦。（民視提供）

游安順在《好運來》飾演生技公司董事長。（民視提供）

在激烈鏡頭的背後，是演員們專業且敬業的付出。飾演「蕭麗芬」的楚宣表示，這場戲是她演藝生涯中「最痛快」的一場，能將角色的瘋狂與絕望完美呈現，對她而言既過癮又難忘。錦雯也透露，這巴掌打得相當掙扎，但為了戲劇效果，兩人事先溝通好，她霸氣表示：「在八點檔演戲就是要全心投入，不然觀眾怎麼會入戲？楚宣真的很棒，每一場情緒都給得非常足，讓我巴掌下去，心疼又過癮。」

請繼續往下閱讀...

游安順（左起）、吳政澔、楚宣在《好運來》有精彩對手戲。（民視提供）

錦雯（左起）、游安順、吳政澔、 程雅晨、丁力騏、宮美樂、洪毛拍攝《好運來》重頭戲。（民視提供）

正當觀眾以為楚宣飾演的「蕭麗芬」會被巴掌打醒時，她竟轉向信任的律師丁力騏，要求對方處理繼承股份。卻不料丁力騏是錦雯的盟友，他當場揭露從未替楚宣辦理過戶，這場瞞天過海的「反間計」徹底擊潰楚宣，讓她從不可一世的董娘，瞬間跪地痛哭，也讓觀眾看得拍手叫好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法