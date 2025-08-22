還記得福原愛江宏傑？盤點3對台日離婚夫妻 最短4年就分了

〔記者廖俐惠／專題報導〕台日網紅夫妻「茂木夫妻」的粉專《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》深受歡迎，甚至在2017年被翻拍成電影，沒想到近日茂木太太卻透露已經離婚兩年，結束這段異國婚姻。不過不只是茂木夫妻，另3段台日戀破局，也是吵得沸沸揚揚。

福原愛、江宏傑宣布離婚，雙方各自展開新生活。（資料照）

一、江宏傑、福原愛

最轟動且戲劇化的台日婚姻，非江宏傑、福原愛莫屬，這對「台日桌球CP」在2016年宣布結婚，還在台日都舉行公開記者會，成為人人稱羨的夫婦。之後兩人生下一男一女，福原愛也愛相隨到了台灣，夫妻倆甚至參加不少節目公開放閃。怎料2021年兩人婚變消息頻傳，同年3月福原愛被拍到與「橫濱大谷翔平」約會過夜，另一方面江宏傑一家被指控是「怪物家族」，雙方各有擁護者。

兩人最後在2021年7月透過經紀公司宣布結束5年的婚姻關係，沒想到後來又因為「家人」的事情，雙方又對簿公堂，江宏傑召開國際記者會指控前妻福原愛，經歷跨國官司之後，雙方終於在2024年3月達成和解，決定共同照顧家人，才讓這個紛爭落幕。

艾莉絲與日籍前夫Rui（荒木留以）。（記者陳逸寬攝）

艾莉絲現任丈夫是英國外交官馬培迪。（翻攝自艾莉絲臉書）

二、艾莉絲、荒木留以

藝人艾莉絲在2011年10月宣布與日籍男友Rui（荒木留以）結婚，兩人育有一個女兒「梨梨」，不過2015年10月卻離婚，結束短命的4年婚姻，不過一直到2017年才向外界公佈這項消息。她受訪透露，結婚沒多久就發現可能不適合一起生活，因為日本是很傳統的父系社會，而她又是女權主義者，無法克服文化差異，難以包容彼此上個性的不同，加上工作、育兒難以平衡，最後艾莉絲離婚收場。不過她在2017年與外交官馬培迪結婚，2018年生下一子，現在也是過著幸福快樂的日子。

長谷川潤在與台裔老公離婚後，在IG上分享哭臉照，分享當時的痛苦心情。（翻攝自IG）

長谷川潤後來也另結新歡，找到第二春。（翻攝自長谷川潤IG）

三、長谷川潤、台裔老闆David

日本混血女模長谷川潤在2011年6月時宣布結婚，當時才25歲的她嫁給了住在夏威夷的台裔美國人David，兩人育有一男一女，婚後住在夏威夷，長谷川潤也稱自己是「台灣媳婦」。不過2018年傳出婚變，雙方各自找來律師商討離婚事宜，在2019年宣布離婚，監護權判給長谷川潤。儘管雙方未對外透露婚變原因，不過傳出兩人在工作、育兒上無法達到共識，感情或許因此出現裂痕，長谷川潤在4年後才po出哭臉照，透露因為婚姻破裂而顫抖、焦慮及心碎，還出現眼睛發炎、食慾不振、體重減輕，一直在負面的循環中，看來與David的這段婚姻最後鬧得並不愉快。不過長谷川潤已經在2024年再婚，找到新的幸福。

