阿喜拍大愛劇洩真心 自招「人生缺點」引共鳴

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿喜」林育品、許乃涵、林子熙在大愛劇《轉角那間心藥局》飾演女主角魏蔓的閨密。阿喜昨（21日）出席開鏡儀式時表示，看完劇本後發現劇情十分貼近生活，期待能帶給觀眾「想要繼續看下去」的感覺。

林子涵（左起）、魏蔓、許乃涵、阿喜在《轉角那間心藥局》飾演閨密。（大愛電視提供）林子涵（左起）、魏蔓、許乃涵、阿喜在《轉角那間心藥局》飾演閨密。（大愛電視提供）

阿喜飾演的「譚醬」個性樂觀、坦率，言行直爽，完全就像她的本色演出。她笑說，與角色最相似的地方是「不想麻煩別人，總覺得自己再努力一下，就能撐下去」。不過阿喜也發現「譚醬」比自己更勇敢，她感性表示：「她的選擇，以及那份深深的確定感與沉穩，都是我所崇拜、也想學習的。」

魏蔓飾演女主角「蘇蘇」，她認為角色與自己性格十分相似：「認為對的事會希望讓身邊的人理解，也無法被強迫去做不認同的事。」就連劇中「蘇蘇」重視生命健康的特質，也與她本人如出一轍。魏蔓透露，她常思考「為什麼我會成為人」，感性說：「我想有了這個身體，我才能順從意識去改變自己，成為能散發更好能量的人，也才能幫助更多人。」

大愛劇《轉角那間心藥局》描述在都市角落的一間小藥局裡，藥師「蘇蘇」蘇芳霈用藥治病，用傾聽與陪伴療心，她不是醫生，卻為無數心靈開出回家的處方。由講述COVID-19疫情《打怪任務》的製作人唐在揚與導演洪伯豪再次合作，醫病從大醫院走進小藥局，醫心從大場面到小空間，社區小人物以有限的資源，仍默默努力耕耘，堅持做對社會有益的事，洪伯豪將再次以他擅長的人物情感說故事，結合唐在揚將大愛劇以商業模式，擴展大愛核心價值的影響力。

