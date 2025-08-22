上海演唱會驚魂！傳多女粉絲遭保安扒衣摸胸 還罵騷女、慰安婦

中國男團「時代少年團」演唱會20日在上海舉辦，傳出大量安檢爭議。（擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國男團「時代少年團」演唱會20日在上海舉辦，結束後，抖音、微博卻傳出大量女粉絲遭男性保安「性騷擾式安檢」，包括遭到掀裙、扒衣、摸胸等，還有人在演唱會過程與保安發生衝突見血。

「時代少年團」演唱會20日結束後，中國社群網路出現大量女性粉絲指控演唱會保安亂象，包含保安強行碰觸私密部位、檢查個人隨身物品，還傳出女粉絲遭掀裙子，甚至被帶到廁所檢查，內衣、內褲都被扒了。

另外，也有粉絲指控遭保安辱罵「騷女」、「慰安婦」，有粉絲稱，她聽見保安說「摸兩下怎麼了？」她上前爭執，反被另名保安壓住強行觸摸；另外，也有傳出有人在與保安衝突拉扯中見血受傷，或在過程中造成相機、應援物品毀損。

針對演唱會傳出安檢爭議，時代少年團回應，已經明確向保安公司提出訴求，初步溝通結果，若異性保安人員提出搜身要求，可以明確予以拒絕；保安人員若有損壞個人物品的行為，有權拒絕接受並要求其承擔相應責任；無論性別，保安人員若有觸碰隱私部位的行為，可堅決拒絕並提出異議；有財產損失以及人身安全等問題，需保留證據，以便後續落實處理證據，以便後續落實處理證據，以便後續落實處理證據，以便後續落實處理證據。

不過，網路上也有不同聲音傳出，表示「時代少年團」粉絲相當瘋狂，過去就傳出有女粉絲將不合規範的應援物品藏在絲襪或貼身內衣褲裡的情況，甚至有人將電池藏在私密處裡面；但有網友表示，即便如此，也不代表男性保安能隨意搜身。

