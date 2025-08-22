《延禧》許凱遭前女友猛爆「和女星開房」分手！于正火速拋3點聲明

許凱近日新戲《子夜歸》的焦點都被緋聞模糊。（Disney+提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕30歲中國男星許凱以《延禧攻略》爆紅，近日演出新劇《子夜歸》，卻與許荔莎爆出緋聞，許荔莎今卻自爆不是許凱現任女友，「我是22年年底因為趙晴開房被拍跟許凱分手的，之後我會慢慢把所有事情都告訴大家。」

然而在評論區，有網友留言「你意思許凱出軌？」許荔莎回「還不止哦」，引發討論。她在其中一張截圖裡透露許凱劈腿，跟趙晴開房被拍後，兩人有了爭執後分手，對方又求和，掀起許多網友討論。

許荔莎po出過往和許凱親暱照，包括許凱床照、兩人十指緊扣的照片等。（翻攝自微博）

許凱經紀公司老闆于正對此火速拋出3點聲明，強調許凱目前單身，並稱網傳造謠涉及藝人與許凱在21年拍戲時期有過短暫交集，早已無聯繫，聊天記錄均為偽造，于正也稱現在已報警，準備提告許荔莎：「我覺得微博不是公審的地方，把一切交給法律，相信法律的公正，遠比公說公有理，婆說婆有理來得有意義，身正不怕影子斜，我誓與惡勢力鬥爭到底。」

許荔莎po出許凱過往劈腿的內容。（翻攝自微博）

被點名是小三的趙晴是于正近年積極力捧的新秀，2022年就曾被拍到與許凱在高鐵站擁抱、牽手回飯店過夜。她在楊洋主演的《凡人修仙傳》等劇中擔任重要角色，演藝事業逐漸起飛。對於被稱是小三，趙晴今則發文回應介入許凱戀情風波，經紀人稱趙晴目前處於單身狀態，「網路上出現的小三、戀情、出軌等訊息皆為不實消息，目前已對此取證，並保留追究法律責任的權利。」

