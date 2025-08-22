郭雪芙37歲逆天長相竟被嫌！閨密袁艾菲怒嗆酸民：瞎了嗎

37歲女星郭雪芙日前出席品牌活動，竟遭部分網友批評外貌、身材大走鐘。（翻攝自IG、記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲女星郭雪芙19日出席信義區百貨公司的精品開幕活動，身穿一襲碎花洋裝的她竟遭部分網友批評外貌，此事也在Threads掀起熱議，連郭雪芙的閨密袁艾菲都看不下去，留言怒嗆酸民。

一名網友在Threads上傳郭雪芙19日出席品牌活動的影片，只見她一身森林系的寬鬆裙裝穿搭、對著鏡頭做出可愛表情，竟引來不少酸民狠批：「長得很普通，肚子還一圈肉」、「郭雪芙怎麼一臉大媽樣」、「老成這樣還做這種動作」。

郭雪芙（右）閨密袁艾菲（左）看不下去，留言怒嗆酸民「是瞎了嗎」。（翻攝自臉書）



惡毒的言論連好友袁艾菲都看不下去，現身留言區替郭雪芙護航，「明明就很美啊？！說這些有的沒的人是瞎了嗎？我很常看素顏本人很瘦很美，這些愛批評別人容貌的人，要先交出自己照片讓大家看看我才服欸」，引不少粉絲留言附和「37歲這狀態很逆天好嗎」、「只是服裝比較寬鬆不顯瘦，根本不胖」、「鏡頭上看都只是一點點肉，實際上就超瘦好嗎」。

