祖雄來台13年堅持「租房代替置產」 資產規劃曝光省超多

祖雄分享「以租房代替買房」的省錢哲學。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜結婚2年，婚後生活十分甜蜜，繼去年初迎來女兒「內內」後，今年4月底再傳懷孕好消息，即將迎接兒子「季季」誕生。近日祖雄出席《聚焦2.0》分享保持體態的秘訣，他還提及在台灣生活多年卻未置產原因，認為「以租房代替買房」更划算，如今只花3萬元就租到一間54坪的4房宅，還能以更靈活的方式規劃資產。

祖雄已經來台發展13年，今年終於取得台灣永久居留證，他在《聚焦2.0》分享多年來在台灣的生活經驗，儘管定居已久，但他至今仍未買房，而是採取「以租代買」的模式。

目前他在台灣租一間54坪四房格局的房子，月租僅3萬元，將省下的錢拿來用於投資或買房，總資產反而較高。他表示過去在馬來西亞住的三層透天厝，當時買只要200多萬元台幣，現在價值已經翻漲達400多萬元，並且當地生活成本較低，在馬來西亞只要是當地居民，看診只要1馬幣（約台幣7元），成為不少台灣人的移居首選。

即將迎來第二胎兒子「季季」的祖雄喜悅藏不住。（年代提供）

祖雄即將升格二寶爸，對維持體力更加重視。身為專業健身教練的他，在節目中親自傳授「垂直燃脂法」，現場示範90公分的跳箱原地跳高，強調這種訓練能快速提高心律，對燃脂相當有幫助，短短一個月就能瘦4公斤，1小時所消耗的熱量是慢跑的三倍。另外，祖雄透露女兒內內也遺傳了他的運動細胞，現在不到兩歲就能扶著她，手拉手嘗試簡單攀岩，促進肢體協調性發展。

