晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

祖雄來台13年堅持「租房代替置產」 資產規劃曝光省超多

祖雄分享「以租房代替買房」的省錢哲學。（年代提供）祖雄分享「以租房代替買房」的省錢哲學。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜結婚2年，婚後生活十分甜蜜，繼去年初迎來女兒「內內」後，今年4月底再傳懷孕好消息，即將迎接兒子「季季」誕生。近日祖雄出席《聚焦2.0》分享保持體態的秘訣，他還提及在台灣生活多年卻未置產原因，認為「以租房代替買房」更划算，如今只花3萬元就租到一間54坪的4房宅，還能以更靈活的方式規劃資產。

祖雄已經來台發展13年，今年終於取得台灣永久居留證，他在《聚焦2.0》分享多年來在台灣的生活經驗，儘管定居已久，但他至今仍未買房，而是採取「以租代買」的模式。

目前他在台灣租一間54坪四房格局的房子，月租僅3萬元，將省下的錢拿來用於投資或買房，總資產反而較高。他表示過去在馬來西亞住的三層透天厝，當時買只要200多萬元台幣，現在價值已經翻漲達400多萬元，並且當地生活成本較低，在馬來西亞只要是當地居民，看診只要1馬幣（約台幣7元），成為不少台灣人的移居首選。

即將迎來第二胎兒子「季季」的祖雄喜悅藏不住。（年代提供）即將迎來第二胎兒子「季季」的祖雄喜悅藏不住。（年代提供）

祖雄即將升格二寶爸，對維持體力更加重視。身為專業健身教練的他，在節目中親自傳授「垂直燃脂法」，現場示範90公分的跳箱原地跳高，強調這種訓練能快速提高心律，對燃脂相當有幫助，短短一個月就能瘦4公斤，1小時所消耗的熱量是慢跑的三倍。另外，祖雄透露女兒內內也遺傳了他的運動細胞，現在不到兩歲就能扶著她，手拉手嘗試簡單攀岩，促進肢體協調性發展。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中