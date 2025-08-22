晴時多雲

娛樂 最新消息

50歲藍波挑戰運動競技「體力透支」 癱坐在地閃人生跑馬燈

〔記者林欣穎／台北報導〕全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，首集收視亮眼，出品單位好看娛樂感謝最強熱血觀眾應援。本週日將播出全新第二集，賽事由白天持續到晚上，本集將出現參賽者在緊要關頭無法堅持到最後，忍痛棄賽。

[1]《最強的身體》本週播出賽事下半場，柯有倫、高英軒、林可彤、張家慧等明星與各路好手繼續展現驚人實力，張家慧更自豪說：「普天下的媽媽現在都當我們是偶像了吧！」楊一展則被誇讚體力超強，各種關卡對他來說就像是「一塊小蛋糕」，連主播蔡尚樺都大喊超級帥！

草莓遇大魔王項目臉色發白。（好看娛樂提供）草莓遇大魔王項目臉色發白。（好看娛樂提供）

本集還有啦啦隊女神浪LIVE電豹女草莓、笑笑參賽，兩位先是放話要為啦啦隊爭光，在開始比賽之後，被場邊主播提醒：「不要管表情，火力全開！」面對大魔王關卡「雪橇機」，草莓直言自己遇到大難關：「用錯力了，全身都沒力！」接著臉色發白。

藍波（中）與兩個女兒一起報名團體賽。（好看娛樂提供）藍波（中）與兩個女兒一起報名團體賽。（好看娛樂提供）

藍波這次和所屬富邦啦啦隊Fubon Angels的潔潔，以及咩咩兩個女兒一起報名團體賽，50歲的藍波則是累到坐在地上休息，無奈喊說：「前兩趟的時候，我就看到地板是黑白色。」體力透支就像是人生跑馬燈從眼前閃過。

