日本諧星跑去當樂團主唱！礼賛首場海外獻台灣

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台北「秋OUT音樂節」祭出海外驚喜陣容，邀請日本話題樂團組合「礼賛」首次登台，第一次的海外演出就選定台灣，礼賛不僅要給台灣樂迷最具律動奔放的音樂現場，創意多變且不受拘束的曲風，更將為活動點燃最精采好玩的派對能量。

日本人氣樂團礼賛於2021年底成團，短短不到4年時間，已經在樂壇闖出成績，由搞笑藝人サーヤ（SAYA）以CLR之名化身樂團主唱，攜手多位人氣樂團團員，包含共組極品下流少女的川谷繪音與休日課長、DALLJUB STEP CLUB的GOTO以及木下哲，共5名高手齊聚一堂。主唱CLR負責詞曲創作，並與團員共同製作完成，融合了City Pop、電子、另類搖滾、靈魂與舞曲等多種元素，展開別具風格的音樂實驗，將喜劇、文學、設計、舞台藝術等多重文化語彙融入其中，開展出流行音樂全新的創作樣貌。

礼賛在2025年更是創下樂團事業高峰，話題單曲《鏡に恋して》傳遞自我鼓勵力向前力量深受高中生喜愛，成功入選YouTube頻道年度大型企劃主題曲；新專輯《SOME BUDDY》獲得一致好評，讓日本專場巡演寫下完售佳績，另外團員活躍於電視節目跨界企劃，都大大增加樂團的知名度。礼賛更宣布將於11/6首度登上日本武道館舉辦萬人演唱會，能站上日本人心中極具象徵性的舞台，顯示礼賛在流行樂壇的地位大幅提升。而登上武道館之前，礼賛確定首次舉辦參加海外演出，選定台灣「秋OUT音樂節」，不僅充滿意義，樂迷也終於有機會一睹礼賛極富都會質感、張力極強的現場演出風采。

日本藝人名單除了已公布的澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）、亞洲第一位獲得倫敦DMC冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」，主辦單位也邀請來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC再次訪台演出。VIDEOTAPEMUSIC擅長挖掘錄影帶裡的影像記憶，剪貼成極具電影感的音樂世界，將地方錄音、記憶考察拼貼成一本有聲日記，現場演出更是令人恍如置身電影畫面中。

此外，「秋OUT音樂節」也邀請曾以《Dab Hi》MV入圍2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara參演。NaraBara團名來自蒙古語，意為「望向太陽落下的影子」，今年曾以《Dab Hi》MV 入圍2025年金曲獎，他們從血液裡流淌的傳統民謠出發，融合西方與非洲根源音樂，將帶給樂迷耳目一新的跨文化聆聽體驗。

「秋OUT音樂節」即將於10月11日至10月12日登場，場地橫跨公館商圈、臺北自來水園區、公館水岸廣場、 PIPE Live Music、寶藏巖河濱區等，簡短的步行距離即可漫遊各大舞台，在樹蔭環繞、綠意草地與遮陽避雨的永福橋下享受輕鬆愜意的聽團體驗。更多「秋OUT音樂節」資訊請參考官方社群。

