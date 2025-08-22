晴時多雲

娛樂 最新消息

網紅遭操控「交出蕾絲內衣情慾片」 陳妤羞認大尺度床戰

陳妤在《零日攻擊》遭AI虛擬男神操控而散播假訊息，罕見交出大尺度影片。（牽猴子提供）陳妤在《零日攻擊》遭AI虛擬男神操控而散播假訊息，罕見交出大尺度影片。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》本週六（23日）播出第4集，陳妤飾演的網紅，遭AI虛擬男神操控而散播假訊息。她罕見交出大尺度，以蕾絲內衣、水手服、穿短裙騎木馬等多種性感裝扮上陣，大膽演出情慾DIY，甚至與孫沁岳、許時豪都上演床戲。陳妤表示得知尺度並未抗拒，只是演出多段網紅短片時「害羞到在出戲邊緣進進出出」。

 陳妤（右）在《零日攻擊》飾演網紅，和名嘴杜汶澤同台錄節目。（牽猴子提供）陳妤（右）在《零日攻擊》飾演網紅，和名嘴杜汶澤同台錄節目。（牽猴子提供）

《零日攻擊》的第4集《Mind Fuck》描繪網紅們也可能淪為資訊戰的打手。陳妤飾演被拉拔成高流量的網紅，因而與另一位也飾演名嘴網紅的「強哥」杜汶澤同台錄節目。資訊戰集團透過AI虛擬男神及假帳號，搭配內建晶片蒐集個資的家電用品，對陳妤進行假網戀、真洗腦的紅色滲透，操控她代為散播假情報。

 陳妤有許多性感又大膽的表演，她說自己「完全沒有抗拒，定裝時很興奮，還因而得到更多角色靈感。拍攝劇情裡一些即興的『短影音』，我有時候會害羞到在出戲邊緣進進出出，幸好那些只是堆疊畫面。」

 陳妤（右）和許時豪在《零日攻擊》拍親密戲，都有找親密指導。（牽猴子提供）陳妤（右）和許時豪在《零日攻擊》拍親密戲，都有找親密指導。（牽猴子提供）

她與孫沁岳、許時豪都上演床戲。陳妤透露，劇組請來親密指導林微弋，讓她有「原來可以這樣拍」的感動，她說：「並不是之前遇過不好的經驗，但當有親密指導設計動作、溝通尺度時，會有安全感可以做到更多。由衷希望這樣的工作氣氛與在乎可以非常普及，變成新的理所當然。」她也提到跟許時豪和孫沁岳拍床戲，感覺比較像排舞，「說到排舞，我跟沁岳真的有一段舞蹈，瘋掉！那個比床戲壓力還大，到時候大家看就知道。」 

透過親密指導，許時豪表示：「運用借位技巧，演員實際並沒有太多真正的肢體接觸，演完後看播出畫面，哇，鏡頭上看起來居然這麼逼真，讓我這個很少有機會演親密戲的演員感到非常驚嘆。」 

陳妤（左）與孫沁岳在《零日攻擊》有浪漫床戲。（牽猴子提供）陳妤（左）與孫沁岳在《零日攻擊》有浪漫床戲。（牽猴子提供）

孫沁岳的角色是AI男神，拍攝前跟導演討論「如果一個人工智慧開始覺醒，會是什麼狀態」，最困難的挑戰是拿捏「不是人，但又看起來是人」的界線。事前參考了不少電影裡的 AI 角色，並閱讀關於機器學習與認知模擬的資料。 

與陳妤的親密戲，孫沁岳說：「這段戲其實不是強調畫面的床戲，而是角色情緒走到一個很脆弱的瞬間，他們彼此依靠、也彼此試圖抓住什麼，所以反而更需要真誠去演。開拍前，跟陳妤花很多時間溝通彼此對角色的理解，她非常專業也很尊重夥伴，合作起來非常安心。」

 《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

點圖放大body

