娛樂 最新消息

吳宗憲同台女兒反被嗆 吳姍儒怒喊：你媽媽怎麼沒管好你

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒、浩子主持公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季，昨節目錄製總冠軍賽，首度嘗試「三地連線」模式，同時在台北、台中、高雄三個據點連線互動，壓軸嘉賓「綜藝天王」吳宗憲更驚喜現身，不僅炒熱現場氣氛，也為節目增添重量級光彩，預告本季嘉賓卡司將一個比一個精彩。

吳宗憲重磅現身！提前一小時到場超慎重。（公視台語台提供）吳宗憲重磅現身！提前一小時到場超慎重。（公視台語台提供）

總冠軍賽最大驚喜，莫過於「綜藝天王」吳宗憲現身，不僅比通告單規定時間提前一個小時到場，憲哥更是妝髮完畢直接進棚，慎重程度「比錄製自己節目還隆重」。Sandy一登場就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」隨即趁機拋梗：「今天除了是冠軍賽，我也要代替大家問阿嬤一個問題：『阿嬤，你為什麼不管管自己的兒子？』」笑翻全場。

錄影過程中憲哥人來瘋本色發揮，把自己當成主持人一樣猛接話，讓Sandy不得不頻頻提醒：「你今天只是來賓！」浩子也跳進來打斷：「一集節目只有60分鐘！」沒想到憲哥老神在在回應：「沒關係，這集就當過年特別節目！」現場氣氛嗨到最高點。

Sandy被問到是否是她邀請爸爸來上節目的？Sandy笑著大喊：「絕對是被迫的！」她說：「依我的個性，希望彼此各忙各的比較好，吃飯聚聚就好，沒必要在節目遇到。沒想到最後幾次錄影時，製作單位直接在台上公佈憲哥是總冠軍評審，我當場差點昏倒！」意外的「父女同台」成為殺青一大亮點。

Sandy哭笑不得「被迫」邀請爸爸；浩子感動替選手驕傲。（公視台語台提供）Sandy哭笑不得「被迫」邀請爸爸；浩子感動替選手驕傲。（公視台語台提供）

浩子則在總冠軍賽後，難掩激動心情：「看到最後10位選手，能在許效舜、吳宗憲這兩位演藝圈大前輩面前表演，三分鐘裡全世界只聽你講話，這是人生難得一次機會。當選手在台上拚盡全力時，我真的替他們驕傲，也很開心自己能陪他們走到這一刻。」

評審長許效舜再次強調：「要成為好選手，第一要有技術和表演方式，其次要有生活的豐富度。多看書、培養感情與觀察力，才能把內容說得動人。三分鐘裡至少要有兩個笑點，不能只依靠網路上的舊笑話，要從自己的生活觀察去創造，最重要的是，把『誠意』傳達給觀眾。」

《Talk Talk秀台語》第二季總冠軍賽登場，sandy（左起）、 許效舜、吳宗憲、黃豪平、浩子。（公視台語台提供）《Talk Talk秀台語》第二季總冠軍賽登場，sandy（左起）、 許效舜、吳宗憲、黃豪平、浩子。（公視台語台提供）

評審黃豪平感性表示：「比賽是一時的，但笑看人生的態度是一輩子的。很多淘汰的選手我都覺得可惜，真心希望第三季能看到敗部復活戰，讓更多有潛力的表演者再一次站上舞台。」公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季將於9月26日登場。



