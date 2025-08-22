晴時多雲

娛樂 最新消息

太辣了吧！葛萊美肯定樂壇新天后Doja Cat首度登台 指定巡演壓軸就在高雄

「Doja Cat」蜜桃貓朵佳曝光超辣巡演主視覺。（Live Nation Taiwan提供）「Doja Cat」蜜桃貓朵佳曝光超辣巡演主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者許世穎／台北報導〕以《Say So》、《Kiss Me More》紅遍全球排行、全球超過360 億次收聽天量的葛萊美獎肯定樂壇新天后「Doja Cat」蜜桃貓朵佳正式宣佈將帶著世界巡迴《Doja Cat – Ma Vie World Tour》首次登台，在高雄巨蛋話題開唱！這次不僅是巡迴首度唱進亞洲，更特別將高雄指定為巡演壓軸場。

榮獲葛萊美獎認證，充滿音樂天賦的Doja Cat，從小便透過鋼琴與舞蹈累積音樂底蘊，並勇於與各類音樂元素碰撞出火花，逐步形塑出獨樹一格的音樂風格，在16歲時在SoundCloud上傳了第一首創作後，巨星之路正式展開，陸續打造出一首又一首的洗腦代表作，不僅唱功與舞蹈實力兼具，每一次舞台現場LIVE演出都以充滿創意與爆發力的視覺與音樂體驗震撼樂迷，演出所到之處皆引發全球樂迷爭相朝聖。

Doja Cat憑藉橫掃百座以上重量級大獎的傲人成績，更於被冊封《時代》雜誌「全球百大影響人物」，再度證明她在當代音樂與文化上的非凡地位。此次搭配即將問世的錄音室新作《Vie》，她也將展開全新世界巡迴《Doja Cat – Ma Vie World Tour》將成為其音樂生涯的重要里程碑。

「Doja Cat」蜜桃貓朵佳首度登台即火辣攻蛋。（Live Nation Taiwan提供）「Doja Cat」蜜桃貓朵佳首度登台即火辣攻蛋。（Live Nation Taiwan提供）

巡演由Live Nation精彩呈現，首次橫跨紐西蘭、澳洲及亞洲多個城市，還有亞巡最終站12月21日壓軸登上高雄巨蛋，樂迷12月一定要南下全面感受Doja Cat 無懼的舞台LIVE魅力與獨特音樂美學，一同見證這位全球天后的首次登台。

12月的高雄將星光雲集，除了美國搖滾天團OneRepublic共和世代熱血開唱，壓軸更有Doja Cat火辣接棒，讓樂迷接連享受世界級音樂盛事！9月4日中午12點Live Nation會員可獲搶先購票機會，即刻起，免費加入會員，9月5日中午12點拓元售票系統全面開賣。

