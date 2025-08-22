晴時多雲

《順風婦產科》朴美善消失6個月 驚傳竟是罹患乳癌

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾演出過《順風婦產科》等韓劇獲封「國民媽媽」的朴美善，今天（22日）傳出罹患乳癌，年初才會無預警暫停所有活動，消失在螢光幕前6個月。朴美善所屬的CUBE娛樂表示，僅表示因未涉及到個人醫療資訊，不願透露病情，不過強調朴美善確實因為健康因素休養中。

朴美善驚傳罹癌。（翻攝自IG）朴美善驚傳罹癌。（翻攝自IG）

韓國媒體《The Fact》今天獨家報導，據多位知名人士證實，58歲的朴美善今年初因健康問題前往醫院檢查，在檢查過程中發現有乳癌的症狀。朴美善的一名朋友透露，所幸早期發現，只需要透過放射線以及藥物治療，復原的可能性很高，所以還不需要太過擔心，「在心理穩定的情況下，往返於家和醫院，專心接受治療和休息。」

朋友進一步指出，其實親近的後輩都知道病情，只是不想被外界知道，所以都絕口不談，卻傳出「飽受重病折磨」、「患上不治之症」等傳言，所以朴美善其實也想親自向外界說明。友人透露，其實朴美善確診癌症之後，一開始很辛苦，但在接受治療後，也以很輕鬆的態度跟身邊的人聊天，甚至安慰那些擔心她的朋友。

點圖放大header
點圖放大body

