娛樂 最新消息

沈玉琳確診血癌前三個月才健檢！認「白血病難預防」：一驗到就發病

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒住院，確診血癌，目前正住院治療中。今（22）日他在臉書上發出長文分享發病始末，沈玉琳也坦言，白血病無法預防，也難以透過健檢提早發現，因為徵兆不明顯，常被誤認為其他疾病。

沈玉琳罹血癌正積極治療休養中。（資料照）沈玉琳罹血癌正積極治療休養中。（資料照）

沈玉琳提到自己作息算養生，每天晚上8點結束錄影後就不太會應酬，不菸不酒、早睡早起，也非B肝帶原者，平時僅依醫師建議補充維生素，這次生病也並非因「吃太多健康食品」導致。

沈玉琳也提到，自己每年都有去做高階健檢、每三個月驗血，病發前三個月數值仍屬正常。不過他在兩個月前，開始感到異常疲倦，甚至走幾步就氣喘如牛，誤以為是自律神經失調。

直到7月28日，在老婆芽芽堅持下就醫，才被發現血紅素僅2.6（正常應為13至18），幾乎無法進行氧氣交換，進一步檢驗確認為白血病。

沈玉琳表示，白血病所謂的徵兆，實在太容易讓人誤會成其他疾病，也就是醫學上講的「非特異性」，它不會有什麼很特別的、讓你甚至是醫生一看就知道是白血病的症狀，「除非你沒事就去抽骨髓做切片，但就算這樣，沒驗到就沒有，只要一驗到，那就已經發病了。」

沈玉琳目前在台大醫院接受治療，目前各項功能都正常，食慾比住院前好，還胖了3公斤。「進展非常順利，很快就能跟大家見面。」

相關新聞：沈玉琳罹血癌曝發病過程！「走十步就喘」謝愛妻救他一命

點圖放大header
點圖放大body

