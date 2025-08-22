就是狂！《角頭》續集台中首映連包兩場 Q版紋身貼紙應援

《角頭－鬥陣欸》昨在台中老虎城影城上映，有在地企業家豪氣連包兩場。（謝姓民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕延續《角頭－大橋頭》票房佳績，《角頭－鬥陣欸》昨（21日）正式上映，劇組同步展開「4天跑7城」馬拉松式宣傳行程，首日在台中老虎城影城，就迎來超狂盛況，有在地企業家豪氣包下連兩場，不僅邀請大批親友共襄盛舉，更特別準備Q版紋身貼紙小驚喜應援，讓全場氣氛嗨到不行。

也有親友團「包手」刺青應援。（謝姓民眾提供）

包場方準備了特別的「白鹿夢」紋身貼紙。（謝姓民眾提供）

影城大廳自傍晚起便擠滿熱情粉絲，有人排隊等簽名，有人舉起手機只為捕捉明星身影，更有觀眾「包手」刺青，展現江湖義氣般的應援，包場方還準備了特製「白鹿夢」紋身貼紙，雖然風格走的是可愛路線，但象徵意義十足，許多觀眾乾脆直接貼在手臂、脖子，瞬間化身成Q版角頭角色。

演員高捷與包場方親友團合照。（謝姓民眾提供）

演員高捷與包場方親友團合照。（謝姓民眾提供）

有人笑說：「貼上去就有角頭魂！」全場氣氛立刻升溫，瀰漫濃濃的另類情義味，隨著主要演員驚喜現身，廳內頓時響起尖叫與掌聲，電影開演前，王識賢、高捷等主要演員登台致意，向一路支持的影迷表達感謝之情。

包場方表示，能夠以實際行動支持國片，不只是為了喜愛的電影，更希望藉此凝聚情感，帶動更多人走進戲院，感受台灣電影的魅力，而能與這麼多親友一起支持國片，是一種特別的回憶，也希望大家帶著「角頭魂」離開戲院，把熱血與熱情帶進生活及工作中。

