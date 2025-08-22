《怪奇物語》21歲女星宣布當媽 「不懷孕選擇領養」原因曝

21歲英國女星米莉芭比布朗去年5月與傑克邦喬飛結婚，夫妻倆都很期待擁有小孩。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲英國女星米莉芭比布朗出演美國影集《怪奇物語》走紅，她在去年5月宣布與「邦喬飛樂團」主唱的兒子傑克邦喬飛（Jake Bongiovi）結婚，米莉芭比布朗於近日宣布當媽消息，選擇不懷孕直接領養，引外界關注。

米莉芭比布朗在IG宣布領養女兒的消息。（翻攝自IG）

米莉芭比布朗近日在IG宣布為人母的喜訊：「今年夏天，我們領養了我們可愛的女兒，我們非常激動，希望能夠在平靜又有隱私的的環境中，開啟為人父母的美好生活，我媽媽21歲就生了第一個孩子，因此我特別想成為一名母親，就像媽媽對我那樣」。

面對外界好奇為何不自己生，米莉芭比布朗則認為領養和自己所生的並沒有什麼不同，且她早已與老公傑克邦喬飛計畫好，要建立一個4個孩子以上的大家庭，夫妻倆都非常期待被小孩包圍的生活。

