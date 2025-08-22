晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《怪奇物語》21歲女星宣布當媽 「不懷孕選擇領養」原因曝

21歲英國女星米莉芭比布朗去年5月與傑克邦喬飛結婚，夫妻倆都很期待擁有小孩。（翻攝自IG）21歲英國女星米莉芭比布朗去年5月與傑克邦喬飛結婚，夫妻倆都很期待擁有小孩。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲英國女星米莉芭比布朗出演美國影集《怪奇物語》走紅，她在去年5月宣布與「邦喬飛樂團」主唱的兒子傑克邦喬飛（Jake Bongiovi）結婚，米莉芭比布朗於近日宣布當媽消息，選擇不懷孕直接領養，引外界關注。

米莉芭比布朗在IG宣布領養女兒的消息。（翻攝自IG）米莉芭比布朗在IG宣布領養女兒的消息。（翻攝自IG）

米莉芭比布朗近日在IG宣布為人母的喜訊：「今年夏天，我們領養了我們可愛的女兒，我們非常激動，希望能夠在平靜又有隱私的的環境中，開啟為人父母的美好生活，我媽媽21歲就生了第一個孩子，因此我特別想成為一名母親，就像媽媽對我那樣」。

面對外界好奇為何不自己生，米莉芭比布朗則認為領養和自己所生的並沒有什麼不同，且她早已與老公傑克邦喬飛計畫好，要建立一個4個孩子以上的大家庭，夫妻倆都非常期待被小孩包圍的生活。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中