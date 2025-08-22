導演王小棣引金句酸「館長鬧劇」 轟政黨為選票養育黑道

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日結束深圳之旅，他在直播時抱怨無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓開公司，導致兩趟中國行慘賠400萬，引起社會關注。豈料，他今（22日）突然發文透露，成功申請抖音帳號，且獲得實名認證。對此，導演王小棣引用金句狠酸「館長鬧劇」。



導演王小棣見中國網紅評論「館長鬧劇」有感而發。（資料照）

王小棣今天於臉書撰文透露，她聽到一位旅居海外的中國網紅對於「館長鬧劇」的說法，指出中國共產黨在這方面較為嚴肅，不像台灣藍白陣營，甚至民進黨，都曾將館長當作黨的中流砥柱似，強調「中國共產黨對『反共又舔共的人士』，很簡單，你給我做狗可以，你想在我這裡做人啊？那不可能！」

王小棣貼文。（翻攝自臉書）

王小棣相當認同這番言論，並有感而發地說，「民主政黨為了競爭，有的時候真的是，可以唯黑道是用，為了選票養育黑道成為黑道世家，幾十年，也不以為恥。」

