娛樂 最新消息

GD「阿嬤頭巾」掀全球風潮！親曝常戴內幕 網笑翻：超真實

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BIGBANG成員「GD」G-Dragon權志龍過去經常綁上頭巾，意外成為流行，掀起全球模仿風潮。他近日登上節目《家大聲》，揭露「頭巾造型」背後的真實原因，引起熱議。

GD「頭巾造型」掀起全球風潮。（翻攝自IG）GD「頭巾造型」掀起全球風潮。（翻攝自IG）

GD親曝常戴頭巾的主因。（翻攝自IG）GD親曝常戴頭巾的主因。（翻攝自IG）

BIGBANG團員將在成員大聲主持的網路節目《家大聲》合體，日前節目釋出預告片段，只見GD率先登場擔任臨時主持人，他逛著《家大聲》周邊商品區，驚見其中一款角色商品印有自己頭巾造型的圖樣時，馬上忍不住笑出來，「很普通耶，我不太會說謊。」

GD透露常戴頭巾是為了遮肉。（翻攝自IG）GD透露常戴頭巾是為了遮肉。（翻攝自IG）

有趣的是，GD認為，該商品上的圖案確實很像自己，推測是〈POWER〉的時期。他透露，現在自己很少戴頭巾，因為當時是為了遮臉頰肉才戴的。內幕曝光後，讓粉絲恍然大悟，笑翻表示，原來戴頭巾的原因這麼真實！

