娛樂 最新消息

謝震廷驚傳失聯！上月爆被逮捕冒出痛苦輕生念頭 10天前發文曝光

謝震廷驚傳失聯，社群最後一篇發文在10天前。（寬宏提供）謝震廷驚傳失聯，社群最後一篇發文在10天前。（寬宏提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾獲金曲新人獎的謝震廷驚傳失聯，他的社群最後一篇發文在10天前，是在彈唱John Mayer的歌曲。由於他上月才在社群自爆心理和精神狀況出問題，甚至出現輕生念頭，令人擔心他的近況。

昨晚歌手范揚景在社群疾呼：「請如果有遇到創作歌手謝震廷的人，請立即聯繫我！」還表示：「我們這邊很多人在找他。」引發外界關注。

謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定，後來發生與前女友的糾紛，以及高利貸事件，屢次登上社會新聞。

上月謝震廷突在社群自爆：「今年六月時，我被警方逮捕了，原因是我被檢方控告詐欺罪行。雖然我一臉懵，但還是乖乖配合警方單位執法與調查，雙手上銬並入監拘留，並等候檢方開庭。」

雖然後來無罪釋放，但他的心理和精神狀況已受影響。他還說：「屋漏偏逢連夜雨，家家有本難念的經，人生不如意十之八九。近期親友之間的辭別、糾紛與不和睦，也間接使我不得不先動用拚命積攢的緊急資金。老實說，也嚴重影響到我的精神疾病。」他甚至出現輕生念頭，不忍直呼：「真的，好痛苦。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

