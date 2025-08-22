虞書欣霸凌爭議延燒！受害女星嗆公開母帶「還原真相」

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星虞書欣近來風波不斷，日前更遭昔日合作綜藝《一年級》的女星張昊玥指控霸凌。舊節目片段被翻出，只見虞書欣在受訪時嘲諷對方「像蜘蛛精」，甚至口出狂言要「扯頭髮」。張昊玥透露，因為這些言行讓她罹患憂鬱症長達10多年。她還爆料，當年虞書欣為了爭勝，不僅刻意更改投票方式，還拉攏其他成員孤立自己，讓她一度心生絕望。

中國女星虞書欣。（翻攝自IG）

張昊玥直指當年錄製節目時，虞書欣常拉攏他人形成小圈子，並以冷暴力方式孤立自己，「我一說話，小團體就突然安靜不理，好像沒聽見，轉而去做別的事，像是我根本不存在」。

請繼續往下閱讀...

她更指出，當時《一年級》採取演技比拼爭角制度，她曾在比賽中獲勝，卻因虞書欣陣營要求修改規則，結果改成投票制，最終票數全數倒向小團體的另一位成員，甚至讓老師都無奈離場。

對於外界質疑她「沒有證據、只是抹黑」，張昊玥強硬回應：「可以直接向製作單位索取母帶，不需要剪接，一秒不差就能公開。節目是全天候錄影，我從沒做過見不得人的事。」至於外界的種種指控，虞書欣目前尚未對外回應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法