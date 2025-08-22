晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

虞書欣霸凌爭議延燒！受害女星嗆公開母帶「還原真相」

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星虞書欣近來風波不斷，日前更遭昔日合作綜藝《一年級》的女星張昊玥指控霸凌。舊節目片段被翻出，只見虞書欣在受訪時嘲諷對方「像蜘蛛精」，甚至口出狂言要「扯頭髮」。張昊玥透露，因為這些言行讓她罹患憂鬱症長達10多年。她還爆料，當年虞書欣為了爭勝，不僅刻意更改投票方式，還拉攏其他成員孤立自己，讓她一度心生絕望。

中國女星虞書欣。（翻攝自IG）中國女星虞書欣。（翻攝自IG）

張昊玥直指當年錄製節目時，虞書欣常拉攏他人形成小圈子，並以冷暴力方式孤立自己，「我一說話，小團體就突然安靜不理，好像沒聽見，轉而去做別的事，像是我根本不存在」。

她更指出，當時《一年級》採取演技比拼爭角制度，她曾在比賽中獲勝，卻因虞書欣陣營要求修改規則，結果改成投票制，最終票數全數倒向小團體的另一位成員，甚至讓老師都無奈離場。

對於外界質疑她「沒有證據、只是抹黑」，張昊玥強硬回應：「可以直接向製作單位索取母帶，不需要剪接，一秒不差就能公開。節目是全天候錄影，我從沒做過見不得人的事。」至於外界的種種指控，虞書欣目前尚未對外回應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中