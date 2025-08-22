晴時多雲

娛樂 最新消息

「反骨男孩」又1人離開 蕾菈提解約落淚：這6年發生太多事

YouTuber「反骨男孩」風波不斷，繼先前主要團員孫生解約、艾瑞絲不續約後，在反骨待了6年的另一位核心團員蕾菈也主動提出約滿後解約，「反骨男孩」團長酷炫也PO出影片宣布此事。（圖擷自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」風波不斷，繼先前主要團員孫生解約、艾瑞絲不續約後，在反骨待了6年的另一位核心團員蕾菈也主動提出約滿後解約，「反骨男孩」團長酷炫也PO出影片宣布此事，蕾菈則透露用文字跟酷炫提了這件事。

（圖擷自YouTube）

蕾菈昨深夜在IG限動轉貼影片，透露她恢復自由之身。透過她在發文中分享的影片可看到，她與酷炫在Podcast上談論此事，並透露當天用文字跟酷炫提出解約的，蕾菈稱當天提出後臉書跳出回顧，「是我們簽約的那一天，然後我就哭了」。

對此酷炫詢問她是刻意嗎，蕾菈也表示「我沒有刻意」，一切就是這麼剛好，並指當時突然哭的原因，是因為她覺得像是「跟一個6年的男朋友說掰掰，而且我們是很了解彼此的，這樣說再見，好好分開會讓人更難過，因為這6年真的經歷了太多事情。她也感謝酷炫並表示「你永遠會是我哥哥。」

點圖放大header
點圖放大body

