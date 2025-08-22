晴時多雲

娛樂

才說無法開抖音、B站 館長今晨秀抖音認證帳號

今晨館長又發文表示已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，PO文一出再度引發網友熱議。（圖擷自YouTube）

黃其豪／核稿編輯

今晨館長又發文表示已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，PO文一出再度引發網友熱議。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日二度訪中，但後續卻在直播自爆無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司，並稱兩趟中國行賠了400萬，引發外界議論。不過今晨他又發文表示已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，PO文一出再度引發網友熱議，有許多人留言力挺，也有人質疑「不是才說不能辦」，在臉書發文底下累積破千則留言。

「館長」陳之漢今年6月結束上海行之後，近日再到中國深圳開直播，但造訪多家企業的館長近日在直播時透露無法去看「九三閱兵」，還說開不了「抖音」、「bilibili」帳號，也不能在中國設公司，並稱只能回去用臉書、IG、YouTube繼續努力。他也坦言說不難過是假的、說不想賺錢也是假的，「但是也沒有門路了就這樣，因為這個政府說我是特殊分子」

不過今晨近3點館長突然發出截圖，顯示他已成功申請抖音帳號，且已通過實名認證。在發文底下有許多網友留言力挺，稱「立馬加了，快破兩萬粉了」、「打臉一堆造謠媒體」、「阿館裝可憐讓青鳥攻擊，然後再狠狠打他們的臉」，其中也有不少簡體字留言喊「館長加油」。

不過也有許多網友質疑「說不能辦，不是館長自己說的嗎，自己出來破除自己發的謠言嗎？」、「所以館公公自己造謠又自己破謠！」、「可憐吶，連帳號都要人家施捨給你」、「終於可以當個堂堂正正的中國人了」、「明天會不會秀出可以參加匪軍的閱兵大典！」

也有網友留言表示「普通帳號一定可以。但館長可能要申請的是實名認證跟商業帳號，而抖音公司會審核而已。就大概但FB藍勾勾跟商家帳號一樣，事實是一堆人也申請不過啊」。

點圖放大header
點圖放大body

