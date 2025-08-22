晴時多雲

娛樂 最新消息

16年愛情長跑竟成肉體恐怖片靈感 導演自揭黑暗面破事全攤開

戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里夫妻檔攜手演出《永遠在一起》，透過「肉體恐怖」的極端方式，探討兩性依存的終極邊界。（采昌提供）戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里夫妻檔攜手演出《永遠在一起》，透過「肉體恐怖」的極端方式，探討兩性依存的終極邊界。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《永遠在一起》由戴夫法蘭科與艾莉森布里夫妻檔攜手演出，澳洲鬼才導演麥可山克斯首度執導長片，從自身愛情長跑16年的經驗汲取靈感，結合他最喜愛的恐怖片類型，透過「肉體恐怖」以最極端的方式，進一步探討兩性依存的終極邊界。

由於本片以他自身經驗為創作藍本，導演山克斯也在片中揭開最為隱私與黑暗的一面，他與另一半從學生時期開始交往，愛情長跑超過16年。當他回首從熱戀到如今共築愛巢的歷程，他表示：「我和這個人在一起的時間比不在一起還多，我們住在同一個屋簷下，呼吸著同樣的空氣，吃著同樣的食物，擁有相同的朋友，我真的有點記不得沒有她的自己是什麼樣子，也許她也不知道沒有我的自己是誰。」

導演麥可山克斯（左）從自身愛情長跑16年的經驗，打造《永遠在一起》。（采昌提供）導演麥可山克斯（左）從自身愛情長跑16年的經驗，打造《永遠在一起》。（采昌提供）

導演山克斯認為長期情感關係當中，這種「緊密到快要融為一體」的狀態，非常適合探討「共依存」議題。身為恐怖片狂熱愛好者的他，便萌生「肉體恐怖片」想法，期望以最極端的方式，探討兩性依存的終極邊界。

為了強化電影的視覺張力，讓恐怖感提升至極致，他不僅親自參與特效製作，更請來曾製作《F1電影》、《捍衛戰士：獨行俠》、《地心引力》等好萊塢大片的奧斯卡獲獎特效公司「Framestore」打造驚駭肉體變異場面。

《永遠在一起》將於9月26日在台上映，適逢七夕情人節將至，台灣發行商也將在8月28日（週四）晚間7:30於美麗華大直影城，特別舉辦本片的「七夕情人節特映會」，邀請觀眾們現場親嘴，就可以免費搶先體驗這部既浪漫又殘酷的現代愛情寓言。詳情請關注「采昌國際多媒體」官方社群公告。

