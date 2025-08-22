全台年度冠軍飆速上架！《F1電影》不只熱映還可以在家看

布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》數位版租售已正式上架。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》，目前仍以台幣5.15億元暫居2025年全台年度票房冠軍，全球票房也即將衝破6億美金（約台幣183億元），目前仍在全台戲院熱映中，數位版租售已正式上架，包括CATCHPLAY+ 影音平台也正式飆速上架（特殊單租）。

這部口碑零負評、的年度大作，憑藉著引人入勝的故事和極速狂飆的驚險賽車場面征服全球觀眾，劇組為呈現出賽道上熱血沸騰的臨場感，堅持在F1賽事現場進行真實拍攝，而劇組開拍的第一場比賽就是2023年於銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽。

小布在排位賽日首次親自駕車上場，現場超過十萬名觀眾，他形容在車裡等待的半小時，他滿身大汗、心跳加速，甚至在正式駕駛出場時發生插曲：「我開出去的時候，其實早就排練過，也清楚自己要做什麼。結果一上場，我的通訊系統就壞掉了，只能像耳聾一樣開車。」最後他只好臨場即興發揮，幸好練習得夠多，有驚無險地完成。

該片劇組一路隨著賽季走遍全球指標賽道，完整捕捉世界最頂尖的賽車場景。小布透露自己對銀石和阿布達比情有獨鍾，因為這分別是電影開拍和收尾的地方，而且他和劇組都在兩地住了好幾個月，如此獨特的拍片經驗連巨星都直呼「太奢侈了吧！」

至於最令他著迷的則是比利時的斯帕賽道，小布笑說：「這當中最嗨的當然是斯帕！穿越森林的賽道有 100 公尺的高低起伏，Pouhon 彎道更是雙重弧線，還要下坡進入，那種流暢而優雅的感覺難以形容。當然還有Eau Rouge，我們走到彎道底端抬頭望去，當賽車呼嘯而過時，那氣流真的把我胸口的空氣都吸走了，太不可思議了！」

回憶起這段拍攝經歷，小布也形容：「在賽道上，車手們為了勝利而拚搏；但在鏡頭後，我們也在『比賽』——必須在幾秒鐘內完成各種拍攝的設置，用另一種方式追逐 F1 的速度。」電影將兩種「比速度」的緊張感交織在一起，讓觀眾也能體驗前所未有的震撼。

