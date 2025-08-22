晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台年度冠軍飆速上架！《F1電影》不只熱映還可以在家看

布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》數位版租售已正式上架。（CATCHPLAY+ 提供）布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》數位版租售已正式上架。（CATCHPLAY+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》，目前仍以台幣5.15億元暫居2025年全台年度票房冠軍，全球票房也即將衝破6億美金（約台幣183億元），目前仍在全台戲院熱映中，數位版租售已正式上架，包括CATCHPLAY+ 影音平台也正式飆速上架（特殊單租）。

這部口碑零負評、的年度大作，憑藉著引人入勝的故事和極速狂飆的驚險賽車場面征服全球觀眾，劇組為呈現出賽道上熱血沸騰的臨場感，堅持在F1賽事現場進行真實拍攝，而劇組開拍的第一場比賽就是2023年於銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽。

小布在排位賽日首次親自駕車上場，現場超過十萬名觀眾，他形容在車裡等待的半小時，他滿身大汗、心跳加速，甚至在正式駕駛出場時發生插曲：「我開出去的時候，其實早就排練過，也清楚自己要做什麼。結果一上場，我的通訊系統就壞掉了，只能像耳聾一樣開車。」最後他只好臨場即興發揮，幸好練習得夠多，有驚無險地完成。

布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》目前暫居2025年全台年度票房冠軍。（CATCHPLAY+ 提供布萊德彼特主演的賽車票房鉅作《F1電影》目前暫居2025年全台年度票房冠軍。（CATCHPLAY+ 提供

該片劇組一路隨著賽季走遍全球指標賽道，完整捕捉世界最頂尖的賽車場景。小布透露自己對銀石和阿布達比情有獨鍾，因為這分別是電影開拍和收尾的地方，而且他和劇組都在兩地住了好幾個月，如此獨特的拍片經驗連巨星都直呼「太奢侈了吧！」

至於最令他著迷的則是比利時的斯帕賽道，小布笑說：「這當中最嗨的當然是斯帕！穿越森林的賽道有 100 公尺的高低起伏，Pouhon 彎道更是雙重弧線，還要下坡進入，那種流暢而優雅的感覺難以形容。當然還有Eau Rouge，我們走到彎道底端抬頭望去，當賽車呼嘯而過時，那氣流真的把我胸口的空氣都吸走了，太不可思議了！」

回憶起這段拍攝經歷，小布也形容：「在賽道上，車手們為了勝利而拚搏；但在鏡頭後，我們也在『比賽』——必須在幾秒鐘內完成各種拍攝的設置，用另一種方式追逐 F1 的速度。」電影將兩種「比速度」的緊張感交織在一起，讓觀眾也能體驗前所未有的震撼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中