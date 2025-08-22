珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆！陰謀暗潮逐漸浮現 權力鬥爭一觸即發

珍妮佛安妮斯頓（左）在《晨間直播秀》第4季被潑黑漆。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大影后瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓主演並共同擔任監製的 Apple TV+ 全球熱門影集《晨間直播秀》，自 2019 年上線以來話題不斷，陸續推出第2、第3季依然熱度不減、屢獲獎項，至今邁入第 6 年仍穩坐 Apple TV+ 最受歡迎影集之一的寶座。第4季最新預告昨釋出，珍妮佛竟被潑黑漆，戲劇張力再度升級。隨著陰謀暗潮逐漸浮現、撲朔迷離的真相以及權力鬥爭一觸即發，電視台內的緊張關係也推向新高點。

珍妮佛安妮斯頓先前拍攝《晨間直播秀》第4季被潑漆場面。（達志影像）

瑪莉詠柯蒂亞跨足小螢幕，加入《晨間直播秀》第4季。（Apple TV+ 提供）

全新一季卡司陣容也不斷壯大 ，除了原班人馬回歸，還有兩位奧斯卡金獎得主加盟演出，包含曾演出《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》的法國女星瑪莉詠柯蒂亞跨足小螢幕，成為劇中關鍵人物之一； 而在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》飾演「阿福」的英國資深影星傑瑞米艾朗也將擔任要角演出，飾演克莉絲李維（珍妮佛安妮斯頓飾）的父親。

請繼續往下閱讀...

《晨間直播秀》第4季背景設定於 2024 年春天，距離第3季事件已將近兩年。隨著 UBA 與 NBN 合併塵埃落定，新聞團隊肩負起前所未有的責任與挑戰，在極度分化的美國，隱藏著複雜的動機與撲朔迷離的真相。面對充斥著 AI 與「深度偽造」、陰謀論與企業掩蓋事實的環境，究竟該信任誰？什麼才是真實？「質疑真相」與「面對未知危機」將成為本季精彩看點。《晨間直播秀》第1至3季於 Apple TV+ 熱播中，第4季將於9月17日全球首播。

《晨間直播秀》第4季最新預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法