晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆！陰謀暗潮逐漸浮現 權力鬥爭一觸即發

珍妮佛安妮斯頓（左）在《晨間直播秀》第4季被潑黑漆。（達志影像）珍妮佛安妮斯頓（左）在《晨間直播秀》第4季被潑黑漆。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大影后瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓主演並共同擔任監製的 Apple TV+ 全球熱門影集《晨間直播秀》，自 2019 年上線以來話題不斷，陸續推出第2、第3季依然熱度不減、屢獲獎項，至今邁入第 6 年仍穩坐 Apple TV+ 最受歡迎影集之一的寶座。第4季最新預告昨釋出，珍妮佛竟被潑黑漆，戲劇張力再度升級。隨著陰謀暗潮逐漸浮現、撲朔迷離的真相以及權力鬥爭一觸即發，電視台內的緊張關係也推向新高點。

珍妮佛安妮斯頓先前拍攝《晨間直播秀》第4季被潑漆場面。（達志影像）珍妮佛安妮斯頓先前拍攝《晨間直播秀》第4季被潑漆場面。（達志影像）

瑪莉詠柯蒂亞跨足小螢幕，加入《晨間直播秀》第4季。（Apple TV+ 提供）瑪莉詠柯蒂亞跨足小螢幕，加入《晨間直播秀》第4季。（Apple TV+ 提供）

全新一季卡司陣容也不斷壯大 ，除了原班人馬回歸，還有兩位奧斯卡金獎得主加盟演出，包含曾演出《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》的法國女星瑪莉詠柯蒂亞跨足小螢幕，成為劇中關鍵人物之一； 而在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》飾演「阿福」的英國資深影星傑瑞米艾朗也將擔任要角演出，飾演克莉絲李維（珍妮佛安妮斯頓飾）的父親。

《晨間直播秀》第4季背景設定於 2024 年春天，距離第3季事件已將近兩年。隨著 UBA 與 NBN 合併塵埃落定，新聞團隊肩負起前所未有的責任與挑戰，在極度分化的美國，隱藏著複雜的動機與撲朔迷離的真相。面對充斥著 AI 與「深度偽造」、陰謀論與企業掩蓋事實的環境，究竟該信任誰？什麼才是真實？「質疑真相」與「面對未知危機」將成為本季精彩看點。《晨間直播秀》第1至3季於 Apple TV+ 熱播中，第4季將於9月17日全球首播。

《晨間直播秀》第4季最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中