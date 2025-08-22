八點檔女星拍戲失控！自殘式賞巴掌「失去意識」 報應來了全網炸鍋

〔記者李紹綾／台北報導〕顏曉筠在民視八點檔《好運來》被揭穿是殺害蔡燦得的真兇，前天播出的這場「報應戲」也反映在收視率，以3.45登上收視冠軍，吸引超過106萬人同時收看。劇中，顏曉筠親手「修理」自己，精湛又瘋狂的演技，讓觀眾看得既心疼又害怕。

顏曉筠在《好運來》狠打自己巴掌，演技震撼觀眾。（民視提供）

顏曉筠《好運來》演到失控，瘋狂自賞巴掌。（民視提供）

顏曉筠飾演的「江芸菲」面對罪行被揭發，情緒徹底崩潰，她甚至當眾發瘋，用雙手狂賞自己巴掌，還不惜用力拍打後腦勺和額頭。這場「自殘式」報應戲碼，讓螢幕前的觀眾都替她感到疼痛。她透露，由於角色懷有身孕，導演為保護她，決定不讓其他演員動手，而是讓她自己「主動」完成這場戲，沒想到卻意外激發出她驚人的演技潛力。

顏曉筠說：「當時導演就說，你就自己修理自己，我聽了很興奮，因為這是一個很大的挑戰。」她不斷用眼神傳達對自己的怨恨與憤怒，並用力揮掌。連一旁飾演母親的錦雯都心疼直呼：「她真的好拼！」現場工作人員看到她打到出痧、臉紅腫，也紛紛心疼地說：「辛苦了！」甚至連「勇兔」林筳諭也默默請工作人員拿冰塊，讓顏曉筠當下感動到眼眶泛淚，直呼：「只要你努力，大家都是看得到的，也都很願意幫你。」

顏曉筠在《好運來》詮釋角色的瘋狂與懊悔。（民視提供）

顏曉筠在《好運來》詮釋角色的瘋狂與懊悔。（民視提供）

除了賣力的「自虐」演出，顏曉筠在情緒戲的處理上也下足功夫。她提到，有一場獨自演出的情緒戲，為了入戲，她遠遠地看著飾演初戀情人的傅子純，想從他身上找到情緒。沒想到，當她正要開始時，傅子純默默走向她，用堅定的眼神看著她。她說：「那一刻我心裡想，天啊！我真的情緒又更滿了。」拍完後，她問傅子純為何走過來，對方只回：「因為我知道你需要我。」這份默契與體貼讓她非常溫暖，也更有動力將最好的表演呈現出來。

顏曉筠（右）在《好運來》與吳東諺（左）飾演夫妻。（民視提供）

顏曉筠（右）在《好運來》被揭穿是殺害蔡燦得的兇手，左起為陳家逵、吳東諺。（民視提供）

這幾場戲的突破讓顏曉筠直呼：「像瘋子一樣。」她坦言，有些段落演到一半甚至會失去意識，感覺有如靈魂出竅，呈現「瘋子的臨界點」，連導演和攝影師都嚇到，驚呼：「妳怎麼會變成這樣？」看到觀眾留言說：「很適合當瘋子。」她雖嘴上說「不適合當人」，但內心充滿喜悅與感激，因為這代表她的用心與努力，真的被觀眾看到了，她說：「那幾巴掌都沒有白挨，我覺得超級值得。」

