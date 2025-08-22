晴時多雲

娛樂 最新消息

哈佛甜心消失2年！曾是白冰冰愛徒 近況曝光洩叛逆心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕「哈佛甜心」田心蕾淡出歌壇2年，她推出全新單曲《不當最善良的人》，唱出她對「好女孩」標籤的反骨心聲。

田心蕾重返歌壇，推出全新單曲。（瑞田音樂提供）田心蕾重返歌壇，推出全新單曲。（瑞田音樂提供）

田心蕾畢業於哈佛大學景觀研究所，曾是白冰冰的愛徒，並以個人身分發行多首單曲。這次的新歌靈感來自她的同名油畫，畫中兩名女子背負巨大的狼頭，象徵迎合期待時的沉重與壓抑。

她直言：「這首歌是我的小小叛逆。當善良變成負擔、失去自我，也許就該勇敢說聲『夠了』。」

田心蕾透露，這次單曲只是起點，未來計畫推出整張專輯，讓每首歌對應一幅她親手繪製的油畫，再透過MV重現畫中的故事氛圍，「我的構想是讓每首歌都有一幅畫作與之呼應，畫名就是歌名，這樣音樂就能聽見畫的顏色，而畫也能看見音樂的聲音。」

首次升格製作人的田心蕾，全程參與聲音剪輯、配唱製作、和聲撰寫到混音母帶，並與製作人吳品賢攜手完成。她表示：「雖然過程困難，但學到很多，也更能把情感完整傳遞。」

點圖放大header
點圖放大body

