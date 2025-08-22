晴時多雲

娛樂 最新消息

（專題）《角頭－鬥陣欸》戰力榜出爐！5大狠角色他「最具明星光環」

《角頭》5大中新生代狠角，黃騰浩（左起）、張懷秋、王陽明、黃鐙輝、吳念軒。（曼尼娛樂提供，合成圖）《角頭》5大中新生代狠角，黃騰浩（左起）、張懷秋、王陽明、黃鐙輝、吳念軒。（曼尼娛樂提供，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕台灣最猛IP《角頭》系列走過十年，今年推出最新電影《角頭－鬥陣欸》，導演姜瑞智信心喊話世界觀比之前更大，是集《角頭》之大成；「角頭」除了靠團隊全力打造，中、新生代演員的崛起同樣功不可沒，以下盤點角頭5大角色，輔以「戰力分析」，粉絲也來分享你的心頭好。

王陽明（左）和張懷秋兩人在《角頭－大橋頭》合作。（曼尼娛樂提供）王陽明（左）和張懷秋兩人在《角頭－大橋頭》合作。（曼尼娛樂提供）

1.「Michael」許麥可 / 王陽明

KO桑之子，帶頭擴張勢力，引發北部黑幫動盪，屬北部勢力。

戰力指數：★★★★★

若說「角頭」資深一輩包括高捷、太保、蔡振南、王識賢等大哥們一開口就呼風喚雨，喊水會結凍，那麼中生代演員，最具有明星光環的，莫過於「黑二代」麥可；王陽明外表陽光帥氣，實則野心勃勃，不少金句從他口中說出，立刻成了當紅台詞，去年包括「你知道大橋頭是誰的嗎？我爸的！」可說紅了一整年。

麥可戲中在父親意外過世後剷除幫派內其餘長輩，更意圖透過都市更新，拿下夜市、魚市場經營權，戰力指數不輸其他人；加上麥可性格張揚、躁動，在父親過世後回到台灣，想推翻舊時代接掌大位，變成企業化經營，可說是有顏值，有腦袋，戲外也是不少粉絲力挺的偶像。

王陽明出道14年，常被視為「人生勝利組」代表，但他致力打破外界對他的刻板印象，去年更因《角頭－大橋頭》票房創佳績，放話「票房破億送精品手錶」，最後也真的兌現，另外他還在電影上映期間突襲粉絲，坐在影迷身旁一起觀影，戲裡戲外都收服民眾，「麥可哥」擁有最強戰力讓人心服口服。

張懷秋（右）飾演的蠍子十分搶眼。（曼尼娛樂提供）張懷秋（右）飾演的蠍子十分搶眼。（曼尼娛樂提供）

2.蠍子 / 張懷秋

Michael的左右手，個性狡詐有野心。

戰力指數：★★★★

張懷秋自大嘴巴出身，去年在《角頭—大橋頭》初登場，便以「蠍子」一角驚艷不少粉絲，他為融入角色，吃了不少檳榔，還特地向真正的「大哥們」學習，將黑道形象轉化成自己的表演能量，演技有模有樣。

懷秋飾演的蠍子在《角頭－大橋頭》結局前的大亂鬥中趁亂逃跑，下落不明，事後證實「大橋頭事件之後，蠍子被抓起來、被關起來。」於《角頭－鬥陣欸》確認回歸。

由於大橋頭的人馬對他毫不關心，懷秋表示蠍子的心情受傷，直到出獄後角色心境大轉變，變得更加猖狂，在媒體試片映後，獲前輩高捷大讚「懷秋還是很『秋』的」，更開金口大膽預測金馬獎最佳男配角有望，對他表現讚不絕口。

懷秋曾說，「蠍子」這角色是表演空間最大的一次，承認他的想法不像一般人，不符合邏輯，甚至想演到工作人員都想打他，角色又壞又渣，同時又有極強的存在感。在《角頭－鬥陣欸》則和飾演阿標的黃騰浩聯手幹大事，兩人組合成為最新一集的看點之一。

黃騰浩扮演毒品商人，暗黑手段令人不寒而慄。（曼尼娛樂提供）黃騰浩扮演毒品商人，暗黑手段令人不寒而慄。（曼尼娛樂提供）

3.阿標 / 黃騰浩

《角頭－鬥陣欸》新登場毒品商人，協助蠍子出獄。

戰力指數：★★★★

堪稱新一代大魔王的「阿標」黃騰浩，和最強助手「宇道」林道禹帥氣登場；黃騰浩說，「阿標其實不屬於任何陣營，經營毒品的商人。」曾在戲外打趣形容與「蠍子」張懷秋之間「就是BL情」，隨後才正經表示：「這個時期的阿標還是做毒品買賣，他想要經營事業版圖，需要有人一起合作，才找上蠍子。」

黃騰浩過去演了不少偶像劇，風靡萬千少女，這次飾演的「標哥」冷峻、暗中盤算，讓人猜不透，也是《角頭2：王者再起》最大反派陣營「健合會」旗下的心腹大將之一，這回有大篇幅揭露他的兇狠、心計。

黃騰浩10多年前演出《光陰的故事》「許毅源」走紅，原先鄰家男孩形象深植人心，戲外和合夥人投資開設曼尼娛樂投資公司，身兼董事長，為角色厚重程度增添更多說服力。

先前黃騰浩透露，現階段演員、幕後都會兼顧，只因自己喜歡台灣的影視產業，也會幫助好的劇本、企劃推廣，並擔任《我的網紅女兒》監製；他認為在劇組有更多主導權能發揮，負責各組溝通、協調，同樣很有BOSS風範。

黃鐙輝在《角頭－鬥陣欸》全新登場，氣場強大。（曼尼娛樂提供）黃鐙輝在《角頭－鬥陣欸》全新登場，氣場強大。（曼尼娛樂提供）

4.瑪莎老大 / 黃鐙輝

「海董」崔浩然的外甥，接班人，強勢挑戰北部勢力。

戰力指數：★★★★

別看黃鐙輝過去是諧星、綜藝咖，經過《艋舺》的洗禮後，知名度大開，戲約不斷，雖然他演過不少更生人，和監獄有關的角色，這次從小弟變老大，搖身變成「瑪莎老大」，雖然是首次加入角頭宇宙，但狠勁不輸其他人。

黃鐙輝作為南部勢力「瑪莎」，穿上金項鍊、金錶、花襯衫，他形容南部喜歡輕鬆自由自在，和北部注重門面、制度跟規矩的方式大不同；作為海董最看重的外甥的「瑪莎」，猶如準接班人的地位，霸氣宣言「南部有錢就是規矩！」讓觀眾印象深刻。

同是角頭「第二代」，和王陽明飾演的Michael不同，比較，黃鐙輝的「瑪莎」性格囂張跋扈，模樣令人看得氣憤，他認為和Michael共同特點為「上面都有一個天（南霸天海董、大橋頭KO桑）頂著，因此多了點目中無人的態度。

特別的是，黃鐙輝在《角頭－鬥陣欸》有場「尺度大開」的酒店場景，包廂充滿春色，更有20位台灣女優全裸上陣，「瑪莎」利用「鈔」能力展現南部勢力，震撼全場觀眾。

戲外和老婆萁萁感情要好的黃鐙輝，透露大尺度畫面剛好「老婆腰痛沒來，很擔心老婆看到！」開玩笑放話電影上映後，想送老婆出國，能去多遠就多遠！不過萁萁其實早就看過劇本，對於演員生態也非常了解，讓黃鐙輝能真正「放開演」，成就一場「春色奇觀」。

吳念軒看似溫馴，實則是推動北部都更案的關鍵角色。（曼尼娛樂提供）吳念軒看似溫馴，實則是推動北部都更案的關鍵角色。（曼尼娛樂提供）

5.Billy / 吳念軒

一名經手建地與建案的生意人，和瑪莎同屬南部新興勢力。

戰力指數：★★★

吳念軒過去演《紅衣小女孩》「虎爺」爆紅，雖然之後在偶像劇、形象多半是乖乖牌、「好人」，不過首度挑戰反派角色「Billy」的吳念軒，決定跳脫舒適圈，拓展自己的戲路。

吳念軒認為，「之前大家對我印象多是『好人』，所以我想要挑戰一些不一樣的角色」，他在拍攝現場學到快速反應，以及眾多臨場經驗，成為南部勢力北上搖旗的代表。

「Billy」是海董最大金主的兒子，在《角頭－鬥陣欸》任務是試水溫，加上有「喜爺」暗中指導和佈局，是加速推動北部都更案的關鍵角色，巧妙遊走在南部、北部角頭之間，是《鬥陣欸》不可或缺的角色之一。

吳念軒在片中面對北館五虎將上門對峙時，氣場全開，雖然戲外他坦言：「這是我第一次加入角頭世界，到現場很緊張，大家氣場都很強。」但真正開拍後，面對「宗保」、「阿慶」無預期的挑釁和肢體接觸，真的激怒自己，火氣全上來。

