陳奕訂婚2個月阿嬤辭世！靈前下跪淚憶「最後拄拐杖喜宴身影」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳奕與紀曦晨6月才宣布訂婚並即將迎來新生命，原是雙喜臨門，不料昨（21日）卻傳出阿嬤辭世噩耗。陳奕在靈前下跪淚別，並曬出一家人最後合照，感性表示阿嬤最大的心願就是親眼見他成家，慶幸趕上了6月的訂婚喜宴。

陳奕下跪淚別阿嬤，畫面令人心碎。（翻攝自臉書）

面對阿嬤驟然離世，陳奕在靈堂前難掩悲痛，跪地痛哭、低頭哀悼的畫面令人鼻酸，他表示阿嬤從小就是他最堅強的靠山，無論是童年犯錯還是成年後闖蕩社會，許多待人處世的智慧都來自阿嬤，如今只能在靈前傾訴不捨。

陳奕也公開一家人的最後合照，回憶起今年6月訂婚時，阿嬤拄著拐杖帶著笑容現身，成為最珍貴的畫面，「那便是我最想實現給外婆的心願。」他說，阿嬤生前最掛心的就是他的婚姻大事，如今雖已辭世，卻也留下安慰。

陳奕表示，阿嬤為人低調不喜歡麻煩他人，因此告別儀式將簡單舉行，也請親友不必太過哀傷，只需默念一聲「南無阿彌陀佛」回向即可。陳奕也承諾，會帶著妻子與即將出生的女兒好好生活，並照顧母親與家人以延續阿嬤的愛。

