古裝男神腹肌太養眼 連５部戲脫衣洗澡…「浴皇大帝」封號到手

周也（右）在《錦月如歌》女扮男裝上戰場，與丞磊（左）並肩殺敵。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小章子怡」周也在古裝愛情劇《錦月如歌》成功塑造出剛柔並濟的女將形象。她近日受訪時笑說：「女扮男裝的部分，我儘量讓自己的神情更有英氣。」她特地向男主角丞磊討教男生平時的習慣與舉止，「我很喜歡拍動作戲，單挑外族烈赫部將領那場戲我拍了好幾天。雖然累，但看到成果很帥氣，就覺得一切都值得了。」

丞磊也大方認證周也的努力，他說：「那場戲我不在現場，但聽工作人員說，她拍到連上廁所的時間都沒有，相當投入。而且那陣子天氣特別冷，真的很佩服她。」丞磊戲裡戲外都展現出外冷內暖的反差魅力，在水下戲與月下吻的拍攝中，他不僅專業敬業，也在花絮中表現出對搭檔的貼心保護，讓周也大讚：「丞磊本人就是肖珏。」

請繼續往下閱讀...

周也（左）、丞磊戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。（翻攝自微博）

有趣的是，丞磊從《雲之羽》、《顏心記》、《與晉長安》、《莫離》到《錦月如歌》，接連5部戲都有洗澡名場面，讓他多了「浴皇大帝」的新封號，他打趣笑說：「我可能是看到有洗澡的戲才接的。」為呈現最佳效果，他還經常在拍攝前加緊訓練，不僅努力做伏地挺身，甚至還會拿著道具練舉重，好讓腹肌看起來更立體。

男女主角攜手征戰沙場的場景十分罕見，也成為《錦月如歌》一大亮點。提到最難忘的場景，周也回憶：「當時我們在戰場，我以為肖珏犧牲了，所以到處找他的屍體。我從早上吼到下午，整個人心急如焚。導演喊OK後，馬上又拍到找到他的戲，我一看到丞磊走過來，就覺得這件事好像真的發生了一樣，累積的情緒瞬間大爆發。」

丞磊深有同感地說：「我能感受到她那股情感力量。雖然後來還拍了幾條，但我們都覺得第一條是最好的。有好幾次我看著周也，恍惚間覺得自己真的置身在那個世界和時空裡。」

周也（左）、丞磊戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。（翻攝自微博）

戲裡情感細膩真摯，戲外兩人也建立了深厚默契。丞磊透露：「有一次在船上拍戲，因為不能下船，我們兩個就躺在船上看星星，聊了三、四個小時。」這段經歷讓他們的友誼更加深厚，也成為拍攝過程中最難忘的回憶之一。

《錦月如歌》劇情已進入回京篇章，禾晏與家族的恩怨情仇、與肖珏的感情走向，以及朝堂上的暗潮洶湧，都將迎來最終答案。《錦月如歌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法