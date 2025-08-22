晴時多雲

「小章子怡」片場鬧笑話 橋邊閒聊竟跌落水…狼狽樣曝光

周也（右）、丞磊在《錦月如歌》CP感十足。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員周也因清冷外貌神似章子怡，有「小章子怡」稱號，她和丞磊在古裝愛情劇《錦月如歌》於月下互訴真心並深情一吻，女扮男裝的周也不僅獲皇上親封「武安侯」，更在朝堂上恢復女兒身，劇情甜燃交織，把緊張的權謀與浪漫的愛情推向最高點，該劇也在台灣愛奇藝站內穩居熱播榜冠軍。

周也在《錦月如歌》飾演何家長女「何晏」，替兄上戰場卻遭背叛。（愛奇藝國際站提供）

周也在《錦月如歌》飾演何家長女「何晏」，替兄上戰場卻遭背叛。（愛奇藝國際站提供）周也在《錦月如歌》飾演何家長女「何晏」，替兄上戰場卻遭背叛。（愛奇藝國際站提供）

《錦月如歌》劇情描述何家長女「何晏」（周也 飾）為保家族爵位，自小戴上面具，代替兄長「何如非」（白澍 飾）從軍，征戰沙場立下功名卻遭家人背叛身陷絕境，於是她改名為「禾晏」再度投軍，誓言奪回屬於自己的一切，她在軍中遇見舊識「肖珏」（丞磊 飾），兩人建立起深厚信任，攜手抵禦外敵，情感也在烽火交錯間逐漸升溫。

周也（左）、丞磊在《錦月如歌》CP感十足。（愛奇藝國際站提供）

隨著劇情進展，禾晏憑藉守城戰的功勞獲皇上冊封為「武安侯」，並在朝堂上揭露自己的女兒身，一掃此前隱忍壓抑的委屈，她與肖珏在月下互訴真心，肖珏說出「這輩子我唯一喜歡的人就是妳」，兩顆不安定的心緊緊靠攏，深情一吻鎖定彼此，令網友笑稱「禾你珏配」這對雙強戰神的愛情終於水到渠成。

丞磊在《錦月如歌》飾演冷面將軍「肖珏」。（愛奇藝國際站提供）

之前播出的水下吻同樣引起網友熱烈討論，這場戲全程實拍無特效，演員要在水裡完成憋氣、親吻與表演情感的高難度動作，導演甚至要求親出漂亮的氣泡，最終呈現出極具唯美感的畫面，被觀眾讚為墜入愛河的具象化。周也笑稱，拍攝時自己被頭髮糊滿臉，丞磊則因戲服沉重在水裡，只能原地游泳，狼狽模樣與正片的浪漫形成強烈反差。

丞磊在《錦月如歌》飾演冷面將軍「肖珏」。（愛奇藝國際站提供）

更讓粉絲津津樂道的是一段意外的落水趣事，拍攝空檔時，周也顧著跟丞磊閒聊，沒發現橋邊欄杆鬆脫因此跌進水裡，丞磊本想拉她卻沒拉住，結果兩人雙雙落水。丞磊第一時間將她公主抱上岸，周也自嘲那一刻腦子異常清醒，「我還在想完了戲拍不了了」，丞磊則笑說那一秒「像過了幾十年」，花絮曝光後，網友紛紛留言「比劇情還甜」、「男友力爆棚」。

