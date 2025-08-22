陳子強「半夜胸悶驚醒」查無病因 露面親揭健康狀況

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳子強昨以特別嘉賓身份出席星寶生技與致瑩生技在欣大集團支持下，簽約的合作簽署記者會，不免談到健康問題。他作為明華園第三代，以童星出道，對於健康課題非常有感，透露先前半夜因胸悶痛而驚醒，掛號看診也得不到任何的病因，現在積極調理身體，一切轉好中，直說：「感謝這些生技領域的專業大佬們，都是我的大貴人！」

星寶生技董事長王宥勻（左起）、陳子強、台灣企業產經協進會唐偉智攜手簽約記者會。（星寶生技提供）

他過去長年拍攝武打戲經常熬夜趕戲，渾身舊傷累累，導致半夜因胸悶痛而驚醒，掛號看診也得不到任何的病因，又聽聞身邊許多朋友心肌梗塞離世，因而開始正視健康問題，認為預防勝於治療，因而目前也積極調理身體。

對於近況，陳子強表示感謝大家關心，之前的胸悶疼痛不舒服，目前就勤吃保健食品，還有繪畫與運動，身心雙管齊下，一切都在轉好中，自己也體會到，什麼都不重要，身體健康最重要，有健康才能努力打拚未來。

