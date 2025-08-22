晴時多雲

娛樂 最新消息

林映唯閃婚富二代！修杰楷「求證後才敢祝福」 原因竟與劉品言有關

修杰楷擔任馬拉松活動大使。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任馬拉松活動大使。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷21日擔任「2026渣打台北公益馬拉松」活動大使，被問到富二代好友Richard與演員「小美」林映唯結婚一事，他顯得相當謹慎，先向眾人確認這是否為已公開的新聞才回應，因為不想重蹈覆轍宋芸樺不小心爆雷劉品言胎兒性別。

林映唯今年年初接受交往3年多的富二代男友Richard求婚，20日正式向大家分享結婚喜訊。Richard在上海投資健身房事業，與修杰楷、張孝全、王柏傑是自行車車友。修杰楷被問到此喜訊時，整個人小心翼翼，反問在場媒體：「她公布了嗎？有確定了嗎？我不知道她公布到哪個程度，我不能講太多。」原來他是因為前一天看到宋芸樺脫口說出劉品言腹中寶寶性別的新聞，想以此為借鏡，「我不知道什麼能講、什麼不能講。」在確認無誤後，他才放心說：「很恭喜，他們感情很好，很祝福。」

至於事前是否看好林映唯與Richard修成正果？修杰楷先是說：「很看好！」隨後打趣補充：「這怎麼能不看好，婚紗都已經拍下去了，頭都洗下去了，還在那說『我當初沒看好』，這樣對嗎？」他大讚林映唯是個善良的人，私下與外界既定的高冷形象完全不同，「她私底下很可愛，對人很真誠、很善良，滿為他們開心。」

是否已得知劉品言腹中寶寶的性別？修杰楷坦言還不知道，「我有看到新聞標題，但就不敢點進去看，不想要知道答案」。被問到想不想知道性別時，他連忙揮手說了2次「不用」，反應讓全場笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

