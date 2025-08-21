慘賠400萬沒在怕 館長稱「我下次還會去」

館長向觀眾訴苦自己沒法在中國開抖音、B站帳號。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今年6月結束上海行之後，近日再到中國深圳開直播，造訪多家企業的館長最後仍無法開通抖音、B站（Bilibili）帳號。直播時，館長更透露自己兩趟中國行賠了400萬，中國也不讓他開公司，一度表示「不會再來」。昨（20）日館長自深圳返台後，改口：我下次還會去。

館長表示自己還會去中國。（翻攝自YouTube）

近日沮喪無法開通抖音、B站帳號，也沒法做生意的館長，透露自己想看九三閱兵不能去，忍不住抱怨「生意不能做、連網站抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到中國同胞的感情」更表示自己回台灣繼續用其他社群平台努力就好。

館長19日直播時說「果然像王義川講的」，他強調自己每次到中國都沒接到工商，賺不到錢，還表示自己財力不足，每到中國一趟都虧錢，這樣無法養家、養員工，自己恐怕先餓死。

館長自認到中國當兩岸和平大使，對每個人哈腰是在防止戰爭。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

相隔一日，館長自深圳返台，又改口怒嗆「垃圾媒體、垃圾社群說我以後再也不會去（中國），我怎麼可能不去，我後面還有直播，這就是台灣最垃圾的地方，我明明後面還開了一個直播講了一個多小時，說我還想去成都，還想去重慶」。

除了重申自己還會去中國之外，館長大讚中國民眾對他的熱情幫助，指中國民眾幫助他用二維條碼（QR Code）解決註冊問題，根本沒有舔中失敗的事情。館長強調，做生意怎麼可能不花錢，還認為自己達到「讓台灣人看到真相、看到祖國的強大」目標。

