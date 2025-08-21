晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「舔中學姐」劉樂妍親自出馬 館長又學一招

陳之漢近日飛往中國深圳展開二次直播行，卻發現自己不能辦B站、抖音帳號，也不能設立公司經商。（翻攝自YT）陳之漢近日飛往中國深圳展開二次直播行，卻發現自己不能辦B站、抖音帳號，也不能設立公司經商。（翻攝自YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳，展開第二次的中國直播行，不但熱情未減更脫口而出「我愛中國！」不過，館長近日直播自爆，自己無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司。對此，「舔中學姐」劉樂妍表示，館長是缺的是一張港澳台18碼的「居住證」。

女星劉樂妍舔中多年。（翻攝自微博）女星劉樂妍舔中多年。（翻攝自微博）

劉樂妍一改平日對台灣人的嫌棄，親切在微博發文「館長說因為他刺青跟說髒話，抖音、B站不讓他開帳號。我只能說，這是不可能的。」更直接建議館長辦一張「港澳台18碼居住證」，「他應該再來一次，把這張居住證辦好再走。有了這張港澳台18碼居住證，就等同於我們台灣人在大陸的身分證，一切都暢行無阻啦！」

劉樂妍指出館長是少了一張「港澳台18碼居住證」。（翻攝自微博）劉樂妍指出館長是少了一張「港澳台18碼居住證」。（翻攝自微博）

劉樂妍貼心再深入教導開抖音帳號秘訣，指館長若刺青、罵髒話，頂多就是被下播、封號一天、三天而已。劉樂妍輕輕鬆鬆說：「身上有刺青，你就穿衣服」、「如果你罵閩南語的話，封不了，因為只要講方言，抖音抓不到，你可以繼續罵。」

劉樂妍曬出自己在中國使用的證件。（翻攝自微博）劉樂妍曬出自己在中國使用的證件。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中