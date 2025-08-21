「舔中學姐」劉樂妍親自出馬 館長又學一招

陳之漢近日飛往中國深圳展開二次直播行，卻發現自己不能辦B站、抖音帳號，也不能設立公司經商。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳，展開第二次的中國直播行，不但熱情未減更脫口而出「我愛中國！」不過，館長近日直播自爆，自己無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司。對此，「舔中學姐」劉樂妍表示，館長是缺的是一張港澳台18碼的「居住證」。

女星劉樂妍舔中多年。（翻攝自微博）

劉樂妍一改平日對台灣人的嫌棄，親切在微博發文「館長說因為他刺青跟說髒話，抖音、B站不讓他開帳號。我只能說，這是不可能的。」更直接建議館長辦一張「港澳台18碼居住證」，「他應該再來一次，把這張居住證辦好再走。有了這張港澳台18碼居住證，就等同於我們台灣人在大陸的身分證，一切都暢行無阻啦！」

劉樂妍指出館長是少了一張「港澳台18碼居住證」。（翻攝自微博）

劉樂妍貼心再深入教導開抖音帳號秘訣，指館長若刺青、罵髒話，頂多就是被下播、封號一天、三天而已。劉樂妍輕輕鬆鬆說：「身上有刺青，你就穿衣服」、「如果你罵閩南語的話，封不了，因為只要講方言，抖音抓不到，你可以繼續罵。」

劉樂妍曬出自己在中國使用的證件。（翻攝自微博）

