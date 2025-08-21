安妮米色洋裝太惹火！認了「沒穿內褲」真空登場：我的睡衣

上一屆台灣運彩紅運少女出席第14屆璀璨之星總決賽。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安妮、林嘉綺、王品澔、劉樸、金雲、蔡衣宸、成語蕎、商鈞、楊鎮、張棋富、袁子筑、亮曦、璽皓、林采婕、曹雨璇、林依沛、紅運少女等人今（21日）出席伊林娛樂舉辦的「第14屆璀璨之星」總決賽。安妮身穿火辣米色洋裝現身，笑稱「這是我的睡衣」，為呈現服裝的美感，她「真空」上陣，沒有任何防護措施，也沒有貼胸貼，當場撒嬌說：「剛從國外回來的她說：「國外很多人都這樣穿，為什麼男生不用胸貼，我們要貼，這是我的身體，我下半身也沒穿。」

安妮身穿白色禮服，展現好身材。（伊林娛樂提供）

「星光瑞瑞」林依沛（左起）、林采婕、曹雨璇。（伊林娛樂提供）

林嘉綺擔任第14屆璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）

林嘉綺擔任評審，趁著暑假帶著9歲小女兒來觀摩，小女兒一雙大長腿完全遺傳到媽媽，她透露暑假讓兩個女兒到伊林上課學習美姿美儀，璀璨之星的模特兒組14歲就可以參賽，她笑說：「大女兒12歲，沒幾年就輪到她了，很期待未來在舞台上看到她們的表現。」林嘉綺未來不當評審，讓女兒匿名參賽，馬上被吐槽：「看長相就知道媽媽是誰。」不過，她還是尊重女兒的選擇，「只要音樂一下，她們就會走台步，但問她們要不要上台，她們都說不要。」不過小女兒倒是很崇拜媽媽，問她未來要做什麼？她說：「想學媽媽。」

亮曦擔任第14屆璀璨之星決賽主持人。（伊林娛樂提供）

此次的主持人由亮曦擔任，主持經驗豐富的他，曾獲第11屆演藝組季軍，參與多部戲劇演出。決賽盛典上，伊林娛樂名模藝人盛裝出席，一同為參賽者們加油，包括出書《花言．蕎語》的成語蕎、長期積極參與公益的安妮、共同演出舞台劇《半里長城》大愷和劉樸、首次挑戰戲劇《秘密關係》演出的啦啦隊女孩袁子筑、橫跨戲劇綜藝多元發展的廣告寵兒商鈞和璽皓、及青春活力的林采婕、曹雨璇、林依沛、台灣運彩紅運少女等，一同見證璀璨決賽選出的新星。

亮曦擔任第14屆璀璨之星決賽主持人。（伊林娛樂提供）

亮曦除主持外，最近也忙著拍台視8點檔《寶島西米樂》，他覺得主持和演戲相同點就是要背很多的台詞，「主持的經驗讓我進入8點檔更容易上手，不過他不會講台語，所以台詞要硬背，劇本是滿滿的標點符號，很多俚語看不懂意思，要上網惡補」。

新生代人氣實力派歌手裴頡（右起）、尚融Shawn、申力安帶來限定舞台。（伊林娛樂提供）

在評審最後評選，刺激緊張的頒獎環節前，邀請裴頡、申力安、尚融Shawn出場演唱，舒緩現場緊張氣氛，這次特別開放3位歌手的幸運粉絲入場，演唱時受到熱情粉絲的歡呼，如同開演唱會非常開心。女團「HUR+」混血成員裴頡開唱《Lauren Spencer Smith》，結合穿著禮服的模特兒選手走秀，裴頡上次獨自表演是兩年前，這次單獨演唱心情既緊張又興奮。

申力安升格為服裝設計師，9月將推出聯名款。（伊林娛樂提供）

新世代實力派歌手申力安，是璀璨之星第6屆「國民女孩組」季軍，她已第3次為決賽演唱，《你答應我的事》溫柔的歌聲感動人心，預告之後會有個人專輯與粉絲見面；音樂鬼才尚融Shawn壓軸演出，他同樣是璀璨之星演藝組選拔入行為樂團noovy主唱，現主力幕後創作，為許多金曲歌王歌后寫歌，這次表演創作作品《聚少離多》，展現獨特的音樂魅力。3人也對選出的璀璨新秀喊話，莫忘初衷，保持熱情。

音樂鬼才尚融Shawn即將推出新專輯。（伊林娛樂提供）

裴頡鼓勵新人要保持初衷，把外在聲音關掉，相信自己。（伊林娛樂提供）

裴頡鼓勵新人要保持初衷，「把外在聲音關掉，相信自己，不要放棄，心志堅定，持之以恆，任何事情都是有可能的。」申力安最近參與聯名款的服裝設計，預定9月開賣，她建議「享受舞台，記住路上學的東西，對你以後會有幫助。」尚融忙著籌備明年發行的新專輯，他建議參賽者放輕鬆，「名次不重要，享受表演就好，我在第3屆參賽時也不是前幾名，而是潛力新秀獎，這是個很棒的舞台，我們那時候還有去日本培訓」。

袁子筑（左）和廣告寵兒商鈞出席璀璨之星決賽。（伊林娛樂提供）

劉璞（左）、大愷最近忙著舞台劇《半里長城》的排練。（伊林娛樂提供）

蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）

橫跨戲劇綜藝伊林藝人璽皓。（伊林娛樂提供）

韓國Asia Model Festival代表MS.Raulen為第14屆璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）

