娛樂 最新消息

館長2次中國行賠多少？ 7位數金額外加特殊份子

館長2趟中國行賠了400萬不說，也不能開抖音及B站帳號。（翻攝自YouTube）館長2趟中國行賠了400萬不說，也不能開抖音及B站帳號。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢兩次高調中國行，雖然吸引到不少抖內，但最後結果不能開抖音也不能開B站（Bilibili）帳號。館長自曝兩趟中國行他賠了400萬元，而且被中國官方視為「特殊份子」，網友則嘲諷：「連直播都不給開我笑爛」。

館長直播時故意說反話，指（紅箭頭處）圓桌轉都是因為大家桌底下狂踩腳踏車。（翻攝自YouTube）館長直播時故意說反話，指（紅箭頭處）圓桌轉都是因為大家桌底下狂踩腳踏車。（翻攝自YouTube）

原本打算在中國展開新品牌事業的館長，2度高調中國行，不但狂讚中國好、中國妙、中國呱呱叫，還多次故意用反諷的語氣說：對，這裡超落後，我們桌子會轉都是因為在桌底下狂踩腳踏車、外面每個人都在拔野草吃、這間包廂之外，都是拿白飯配榨菜。

網友問館長：中國怎麼對館長這樣？（翻攝自YouTube）網友問館長：中國怎麼對館長這樣？（翻攝自YouTube）

表現出極高興趣跟配合意願的館長，仍然被中國官方當作特殊份子，無法申請抖音及B站帳號。日前館長突然在直播中說，自己兩趟中國行並不如外界說的「賺好賺滿」，反而經商不順，算一算兩趟行程賠了400萬，更無法申請社群帳號、設立公司經商。網友故意裝作生氣說：「中國怎麼對館長這樣」、「難道館長被賣了嗎」？

網友認為館長底牌全掀被看破手腳，然後又發現這個人對統戰毫無幫助，只好連直播都不讓他開，揶揄「陳之漢沒利用價值了」。

