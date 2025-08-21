韓國男神梁世宗崩潰 二度骨折成最大傷害

韓國男神梁世宗因演出多部夯劇而打開知名度。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日多位韓國明星接連發福，讓網友笑稱「沒能逃過韓國酵母」，並指韓國空氣裡隱藏神秘酵母，會讓男明星發胖。曾演出《浪漫醫生金師傅》、《Duel》、《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》的男神梁世宗也大表贊同，更說自己不想看到那張圓嘟嘟的臉。

梁世宗入伍前外貌俊俏。（翻攝自X）

32歲的梁世宗憑著演技打開知名度，2021年退伍後，眾人的目光都落在他的身材管理上。今年他參與《下流大盜》演出，7月的發表會上梁世宗刻意穿上全黑造型，試圖讓自己看起來瘦一點，但是完全沒辦法遮掩他變成麵包超人的圓臉蛋，加上他把頭髮燙捲，一下子成為話題焦點，認為是韓國酵母害慘了他。

韓國男神梁世宗發胖，臉蛋明顯變圓。（翻攝自X）

梁世宗本人解釋，為了完美詮釋角色，他刻意增重6～7公斤，另外，「今年4月我的腳踝再次骨折，這已經是第二次骨折。看著當時的照片覺得很遺憾，腳踝斷了什麼都做不了，體重也變得失控」梁世宗看著當時的臉蛋，心裡覺得：我以後再也不要看到這張臉了。

被韓國酵母影響的梁世宗，已經可以慢慢跑步。（翻攝自X）

腳踝二度骨折的梁世宗當時赴醫院檢查，找不出確切病因，醫師只能判斷疑似「疲勞型骨折」。梁世宗形容當時腳踝腫脹，跟大象的腿一樣粗，到現在都沒能完全痊癒，還要持續到醫院打針。不過，他透露自己現在已經可以慢慢跑步，重新運動的他強調，這一切都會變成寶貴的經驗。

