晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國男神梁世宗崩潰 二度骨折成最大傷害

韓國男神梁世宗因演出多部夯劇而打開知名度。（翻攝自X）韓國男神梁世宗因演出多部夯劇而打開知名度。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日多位韓國明星接連發福，讓網友笑稱「沒能逃過韓國酵母」，並指韓國空氣裡隱藏神秘酵母，會讓男明星發胖。曾演出《浪漫醫生金師傅》、《Duel》、《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》的男神梁世宗也大表贊同，更說自己不想看到那張圓嘟嘟的臉。

梁世宗入伍前外貌俊俏。（翻攝自X）梁世宗入伍前外貌俊俏。（翻攝自X）

32歲的梁世宗憑著演技打開知名度，2021年退伍後，眾人的目光都落在他的身材管理上。今年他參與《下流大盜》演出，7月的發表會上梁世宗刻意穿上全黑造型，試圖讓自己看起來瘦一點，但是完全沒辦法遮掩他變成麵包超人的圓臉蛋，加上他把頭髮燙捲，一下子成為話題焦點，認為是韓國酵母害慘了他。

韓國男神梁世宗發胖，臉蛋明顯變圓。（翻攝自X）韓國男神梁世宗發胖，臉蛋明顯變圓。（翻攝自X）

梁世宗本人解釋，為了完美詮釋角色，他刻意增重6～7公斤，另外，「今年4月我的腳踝再次骨折，這已經是第二次骨折。看著當時的照片覺得很遺憾，腳踝斷了什麼都做不了，體重也變得失控」梁世宗看著當時的臉蛋，心裡覺得：我以後再也不要看到這張臉了。

被韓國酵母影響的梁世宗，已經可以慢慢跑步。（翻攝自X）被韓國酵母影響的梁世宗，已經可以慢慢跑步。（翻攝自X）

腳踝二度骨折的梁世宗當時赴醫院檢查，找不出確切病因，醫師只能判斷疑似「疲勞型骨折」。梁世宗形容當時腳踝腫脹，跟大象的腿一樣粗，到現在都沒能完全痊癒，還要持續到醫院打針。不過，他透露自己現在已經可以慢慢跑步，重新運動的他強調，這一切都會變成寶貴的經驗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中