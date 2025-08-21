40歲成語蕎遊韓遭50人搭訕 自信爆棚：覺得自己在發光

成語蕎剛從韓國回來，一身黑色洋裝展露性感。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕成語蕎今（21日）出席伊林娛樂舉辦的「第14屆Eelin Star璀璨之星」總決賽，透露剛從韓國返台，短短5天旅程就被50人搭訕，不禁笑喊：「我是不是可以去韓國發展？」

成語蕎分享遊韓穿搭。（翻攝自臉書）

成語蕎分享，被搭訕的地點從餐廳、飯店到路上都有，且男女皆有，讓她相當驚訝。因為在台灣並沒有這麼受異性青睞，這趟旅程讓她信心大增，每天都覺得自己在發光，「原來我這種高冷路線的女生，很受韓國男生歡迎，反而在台灣沒人跟我講話，追我的人也很少，韓國男生真的很主動。」

成語蕎分享遊韓穿搭。（翻攝自臉書）

成語蕎還提到，飯店一名25歲員工向她示好，對方足足小她15歲，讓她當場嚇到，急忙回：「我年紀比你大，可能不方便。」沒想到對方依舊回：「不可能，妳看起來很漂亮。」就連退房離開時，對方仍追著她要IG帳號。被問是否覺得被騷擾？她笑回：「大家都很有禮貌。」雖然這趟被眾人搭訕，但她最後只和1、2位朋友的朋友交換了聯絡方式。

成語蕎分享遊韓穿搭。（翻攝自臉書）

