日本女偶像發照悲喊超羞恥 吸引百萬觀看

日本偶像女團「花いろは」成員叶岡あみな。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團「花いろは」成員叶岡あみな近日在X（原Twitter，推特）發出一張照片，臉上超不情願的嘟嘴表情，外加身上穿著動畫《美少女戰士》服裝，讓她無奈喊出：「我做過最羞恥的Cosplay」，意外大受歡迎，吸引破百萬瀏覽。

日本偶像女團「花いろは」成員叶岡あみな稱這張照片是「我做過最羞恥的Cosplay」。（翻攝自X）

曝光的照片中，叶岡あみな穿的是《美少女戰士》中「水星仙子」水野亞美的水手服，她不但低著頭，臉上的表情也充滿尷尬，看起來非常不情願。叶岡あみな背後還有著「未來會館」的背景。

請繼續往下閱讀...

日本偶像女團「花いろは」成員叶岡あみな。（翻攝自X）

雖然不知道叶岡あみな為什麼會覺得羞恥，不過，這張照片自20日放上網路，至今已經累積137萬次觀看，獲得1.5萬個按讚以及近200則留言。

叶岡あみな覺得很羞恥的照片，被網友稱讚「其實很可愛」、「很適合妳」，還有人敲碗要她曬出同系列其他照片。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法