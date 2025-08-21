誰是「千百惠」？ 劉家昌力捧懶人包一次看

千百惠曾是劉家昌力捧愛徒。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕活躍於上世紀80年代的原住民女歌手千百惠驚傳過世消息，享壽62歲，讓許多歌迷不勝唏噓。不過，已經很久沒有出現在台灣歌壇的千百惠當年到底有多紅？又是怎麼紅的？相信許多年輕讀者應該很難感受到，以下是「自由時報娛樂頻道」整理出的千百惠懶人包，看看當年的千百惠究竟多風光。

本名鍾蘭芯（一說鍾蘭蕊）的泰雅族女歌手「千百惠」出生於新竹縣尖石鄉，1984年千百惠唱紅《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》，也紅遍東南亞。出生於民國40～50年的讀者應該都有聽過千百惠的歌聲。

劉家昌（左）對千百惠的歌聲及深邃外型印象深刻。（翻攝自微博）

1984年，千百惠在「音樂才子」劉家昌力捧下成為「劉派弟子」，發行首張專輯《絲雨長巷》並唱出多首經典歌曲。由於原住民天生擁有好嗓子，深邃外型加上獨特嗓音，讓千百惠在眾多明星當中唱出自己的一條路。同年，她參加中視電視專輯節目《雪之旅》，同時參加節目的還有文章、于楓等人，為歌唱表演節目，讓千百惠的歌聲更是家喻戶曉。

1985年千百惠發行第二張專輯《想你的時候》，正式攀上事業高峰，也成為有名的原住民歌后，隨後千百惠專輯一張接著一張發行，《第三次細雨》、《再次擁有》也都有不錯的人氣與買氣。

千百惠曾與文章、童安格等人合作電視節目。（翻攝自微博）

1986年，千百惠、于楓、童安格在中視主持電視專輯節目《千千夏日情》。1988年，千百惠不只是劉家昌弟子，更加入創作，與潘安邦等人共同合唱，把知名度擴張到海外，甚至受到中國歌迷喜愛。1989年劉家昌、千百惠師徒再次攜手合作《千百次》，但後不知何因，兩人便分道揚鑣，未再有任何合作。

1991年，千百惠獨自一人前往中國北京參加亞運特別節目《亞運之光》認識了作曲家高大林，兩人也迅速燃起愛火。當時高大林與歌手何靜剛結婚，為了千百惠，高大林才結婚3個月即火速離婚，千百惠也為了高大林放下台灣如日中天的星途，為愛遠走，逐漸淡出演藝圈。

千百惠因愛遠走中國，可惜最後和作曲家高大林的愛情仍以離婚收場。（翻攝自微博）

雖然如願與高大林結成連理，但外界都認為千百惠是破壞高大林與何靜婚姻的小三，因此背上不倫罵名。1993年7月，千百惠回到家鄉台灣，成為藍白唱片旗下藝人，也變成周子寒、王中平等人師妹，當時配合當紅的「花系列」電視劇，千百惠也推出專輯《相思難耐》，但市場就像變了心的伴侶，再也回不來了。

離婚後的千百惠有意復出歌壇。（翻攝自微博）

千百惠之後隨高大林在中國生活，並成為家庭主婦，兩人育有1子高陸灣。當初千百會與高大林愛得轟轟烈烈，但兩人最後仍走向離婚一途。2022年1月千百惠接受電視節目《再次見到你》專訪時，承認確實為愛定居中國，甚至拒絕復出歌壇邀約，她與高大林的愛情維持20年後畫下句點。2021年千百惠從北京移居成都，也漸漸拾起麥克風。

原本千百惠預定24日將在山西陽泉「泉經典．金曲嘉年華」擔任演出嘉賓，千百惠還在宣傳影片中喊著「我們不見不散」，怎知卻傳出噩耗，一代傳奇歌后，就此人生落幕。

千百惠預定24日將在山西陽泉「泉經典．金曲嘉年華」擔任演出嘉賓。（翻攝自微博）

