晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

誰是「千百惠」？ 劉家昌力捧懶人包一次看

千百惠曾是劉家昌力捧愛徒。（翻攝自微博）千百惠曾是劉家昌力捧愛徒。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕活躍於上世紀80年代的原住民女歌手千百惠驚傳過世消息，享壽62歲，讓許多歌迷不勝唏噓。不過，已經很久沒有出現在台灣歌壇的千百惠當年到底有多紅？又是怎麼紅的？相信許多年輕讀者應該很難感受到，以下是「自由時報娛樂頻道」整理出的千百惠懶人包，看看當年的千百惠究竟多風光。

本名鍾蘭芯（一說鍾蘭蕊）的泰雅族女歌手「千百惠」出生於新竹縣尖石鄉，1984年千百惠唱紅《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》，也紅遍東南亞。出生於民國40～50年的讀者應該都有聽過千百惠的歌聲。

劉家昌（左）對千百惠的歌聲及深邃外型印象深刻。（翻攝自微博）劉家昌（左）對千百惠的歌聲及深邃外型印象深刻。（翻攝自微博）

1984年，千百惠在「音樂才子」劉家昌力捧下成為「劉派弟子」，發行首張專輯《絲雨長巷》並唱出多首經典歌曲。由於原住民天生擁有好嗓子，深邃外型加上獨特嗓音，讓千百惠在眾多明星當中唱出自己的一條路。同年，她參加中視電視專輯節目《雪之旅》，同時參加節目的還有文章、于楓等人，為歌唱表演節目，讓千百惠的歌聲更是家喻戶曉。

1985年千百惠發行第二張專輯《想你的時候》，正式攀上事業高峰，也成為有名的原住民歌后，隨後千百惠專輯一張接著一張發行，《第三次細雨》、《再次擁有》也都有不錯的人氣與買氣。

千百惠曾與文章、童安格等人合作電視節目。（翻攝自微博）千百惠曾與文章、童安格等人合作電視節目。（翻攝自微博）

1986年，千百惠、于楓、童安格在中視主持電視專輯節目《千千夏日情》。1988年，千百惠不只是劉家昌弟子，更加入創作，與潘安邦等人共同合唱，把知名度擴張到海外，甚至受到中國歌迷喜愛。1989年劉家昌、千百惠師徒再次攜手合作《千百次》，但後不知何因，兩人便分道揚鑣，未再有任何合作。

1991年，千百惠獨自一人前往中國北京參加亞運特別節目《亞運之光》認識了作曲家高大林，兩人也迅速燃起愛火。當時高大林與歌手何靜剛結婚，為了千百惠，高大林才結婚3個月即火速離婚，千百惠也為了高大林放下台灣如日中天的星途，為愛遠走，逐漸淡出演藝圈。

千百惠因愛遠走中國，可惜最後和作曲家高大林的愛情仍以離婚收場。（翻攝自微博）千百惠因愛遠走中國，可惜最後和作曲家高大林的愛情仍以離婚收場。（翻攝自微博）

雖然如願與高大林結成連理，但外界都認為千百惠是破壞高大林與何靜婚姻的小三，因此背上不倫罵名。1993年7月，千百惠回到家鄉台灣，成為藍白唱片旗下藝人，也變成周子寒、王中平等人師妹，當時配合當紅的「花系列」電視劇，千百惠也推出專輯《相思難耐》，但市場就像變了心的伴侶，再也回不來了。

離婚後的千百惠有意復出歌壇。（翻攝自微博）離婚後的千百惠有意復出歌壇。（翻攝自微博）

千百惠之後隨高大林在中國生活，並成為家庭主婦，兩人育有1子高陸灣。當初千百會與高大林愛得轟轟烈烈，但兩人最後仍走向離婚一途。2022年1月千百惠接受電視節目《再次見到你》專訪時，承認確實為愛定居中國，甚至拒絕復出歌壇邀約，她與高大林的愛情維持20年後畫下句點。2021年千百惠從北京移居成都，也漸漸拾起麥克風。

原本千百惠預定24日將在山西陽泉「泉經典．金曲嘉年華」擔任演出嘉賓，千百惠還在宣傳影片中喊著「我們不見不散」，怎知卻傳出噩耗，一代傳奇歌后，就此人生落幕。

千百惠預定24日將在山西陽泉「泉經典．金曲嘉年華」擔任演出嘉賓。（翻攝自微博）千百惠預定24日將在山西陽泉「泉經典．金曲嘉年華」擔任演出嘉賓。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中