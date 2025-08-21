晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳柏霖也入列！台灣男星「免役理由全起底」Energy全員上榜

陳柏霖意外遭扯入閃兵風暴。（資料照，記者胡舜翔攝）陳柏霖意外遭扯入閃兵風暴。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「閃兵案」持續延燒，藝人王大陸的對話內容曝光後，兵役議題再度引發熱議。陳柏霖因名字意外被提及，早年因氣喘免役的背景也再度浮上檯面。不過，其實在演藝圈裡，男藝人因身體狀況無法服役的案例並不少見，且多屬合法免役範疇。

Energy的5名成員全數免役。（資料照，記者胡舜翔攝）Energy的5名成員全數免役。（資料照，記者胡舜翔攝）

台灣男藝人常見的免役理由，主要為脊椎相關疾病與心理因素，周杰倫、青峰、劉以豪、賀軍翔、李威等人因脊椎側彎、僵直性脊椎炎而獲免役；Energy的5名成員也全數免役，理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血等；陳柏霖、朱孝天則因氣喘免役；羅志祥、五月天石頭則因心臟問題無法服役。

劉以豪因有脊椎側彎問題免役。（資料照，記者潘少棠攝）劉以豪因有脊椎側彎問題免役。（資料照，記者潘少棠攝）

當中也有特殊案例，吳奇隆1997年入伍後因肩膀反覆脫臼，一年內即驗退改為國民兵；周渝民原遭台北市駁回憂鬱症免役申請，後遷戶籍至基隆市成功免役；焦慮症、憂鬱症也成為近年常見心理因素免役原因，包括林昶佐、蘇打綠青峰皆因精神狀況獲准免役。然而，儘管身體因素各有不同，但若屬實屬法定範圍，與造假行為仍有明顯區隔。

周渝民因憂鬱症免役。（資料照，記者陳奕全攝）周渝民因憂鬱症免役。（資料照，記者陳奕全攝）

對比當前「閃兵案」所涉及的造假疑雲，這些依法認定的免役理由有本質上的不同；專家提醒，合法免役是體檢後的醫療結果，與刻意規避兵役的行為不能混為一談。然而，雖然事件持續推高討論熱度，但社會也應理性看待免役案例，避免對合法免役者造成不必要的誤解。

【男星免役理由大公開】

脊椎問題免役

【僵直性脊椎炎】周杰倫、李威、李易、敖犬

【脊椎側彎】劉以豪、賀軍翔、青峰

【椎間盤突出】Energy阿弟（服役12天驗退）

【脊椎移位】Energy牛奶

【脊椎側彎】Energy Toro

心理因素免役

【憂鬱症】周渝民（申請2次才過）

【焦慮症】林昶佐

【憂鬱症】【脊椎側彎】青峰

其他因素免疫

【氣喘】陳柏霖、朱孝天

【扁平足】五月天阿信、藍正龍、陳漢典、GINO

【心臟問題】羅志祥、五月天石頭、TANK、李沛旭、辰亦儒

特殊案例

【脫臼】吳奇隆（入伍1年內多次脫臼→改當國民兵）

【氣胸】Energy 坤達

【地中海型貧血】五月天怪獸、Energy書偉

【韌帶斷裂】炎亞綸、姚元浩

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中