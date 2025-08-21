陳柏霖也入列！台灣男星「免役理由全起底」Energy全員上榜

陳柏霖意外遭扯入閃兵風暴。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「閃兵案」持續延燒，藝人王大陸的對話內容曝光後，兵役議題再度引發熱議。陳柏霖因名字意外被提及，早年因氣喘免役的背景也再度浮上檯面。不過，其實在演藝圈裡，男藝人因身體狀況無法服役的案例並不少見，且多屬合法免役範疇。

Energy的5名成員全數免役。（資料照，記者胡舜翔攝）

台灣男藝人常見的免役理由，主要為脊椎相關疾病與心理因素，周杰倫、青峰、劉以豪、賀軍翔、李威等人因脊椎側彎、僵直性脊椎炎而獲免役；Energy的5名成員也全數免役，理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血等；陳柏霖、朱孝天則因氣喘免役；羅志祥、五月天石頭則因心臟問題無法服役。

劉以豪因有脊椎側彎問題免役。（資料照，記者潘少棠攝）

當中也有特殊案例，吳奇隆1997年入伍後因肩膀反覆脫臼，一年內即驗退改為國民兵；周渝民原遭台北市駁回憂鬱症免役申請，後遷戶籍至基隆市成功免役；焦慮症、憂鬱症也成為近年常見心理因素免役原因，包括林昶佐、蘇打綠青峰皆因精神狀況獲准免役。然而，儘管身體因素各有不同，但若屬實屬法定範圍，與造假行為仍有明顯區隔。

周渝民因憂鬱症免役。（資料照，記者陳奕全攝）

對比當前「閃兵案」所涉及的造假疑雲，這些依法認定的免役理由有本質上的不同；專家提醒，合法免役是體檢後的醫療結果，與刻意規避兵役的行為不能混為一談。然而，雖然事件持續推高討論熱度，但社會也應理性看待免役案例，避免對合法免役者造成不必要的誤解。

【男星免役理由大公開】

脊椎問題免役

【僵直性脊椎炎】周杰倫、李威、李易、敖犬

【脊椎側彎】劉以豪、賀軍翔、青峰

【椎間盤突出】Energy阿弟（服役12天驗退）

【脊椎移位】Energy牛奶

【脊椎側彎】Energy Toro

心理因素免役

【憂鬱症】周渝民（申請2次才過）

【焦慮症】林昶佐

【憂鬱症】【脊椎側彎】青峰

其他因素免疫

【氣喘】陳柏霖、朱孝天

【扁平足】五月天阿信、藍正龍、陳漢典、GINO

【心臟問題】羅志祥、五月天石頭、TANK、李沛旭、辰亦儒

特殊案例

【脫臼】吳奇隆（入伍1年內多次脫臼→改當國民兵）

【氣胸】Energy 坤達

【地中海型貧血】五月天怪獸、Energy書偉

【韌帶斷裂】炎亞綸、姚元浩

